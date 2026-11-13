진천 초평책마을 개관…완위각 학문·교류 정신 잇는다

AI 핵심 요약beta
- 진천군은 13일 초평면에서 초평책마을 개관식을 열었다
- 초평책마을은 완위각의 역사와 학문 교류 정신을 재현했다
- 군은 독서·인문 프로그램을 운영해 문화관광 거점으로 육성할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[진천=뉴스핌] 백운학 기자 = 진천군 초평면에 조선 후기 장서각인 완위각의 역사적 가치를 재현한 복합문화공간이 문을 열었다.
진천군은 13일 초평면 용정리 일원에서 내외빈과 지역 주민 등 200여 명이 참석한 가운데 '진천 초평책마을' 개관식을 개최했다고 밝혔다.
초평책마을은 조선 후기 4대 장서각 중 하나로 꼽히는 완위각의 역사와 학문 교류 정신을 계승하기 위해 조성됐다. 완위각은 학자 담헌 이하곤이 장서를 보관하고 문인들과 학문을 나누던 공간이다.
총사업비 123억 원(국비 60억5000만 원·도비 12억1000만 원·군비 50억4000만 원)이 투입됐으며 완위각 재현 공간과 독서·문화시설인 '초평애서' 등을 갖췄다.
군은 완위각의 역사성을 살린 독서·인문 프로그램을 운영하고 농다리와 미르숲, 정송강사 등 지역 문화·관광 자원과 연계해 초평책마을을 문화관광 거점으로 육성할 계획이다. 또 전국 독서모임이 교류하고 책을 매개로 배움과 소통이 이뤄지는 열린 문화공간으로 발전시킬 방침이다.
baek3413@newspim.com