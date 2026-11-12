세계랭킹 116위의 업셋...진용-조송현, 세계 1위 서승재-김원호 완파

AI 핵심 요약beta
- 진용-조송현 조가 12일 구마모토 마스터스 16강서 세계 1위 꺾었다
- 서승재-김원호 조는 0-2로 완패해 대회 8강 진출에 실패했다
- 진용-조송현 조는 8강서 중국 왕창-시하오난 조와 맞붙는다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난 10월 처음 호흡 맞춘 신생 듀오, 코리아오픈 패배 설욕
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 세계배드민턴연맹(BWF) 남자복식 세계랭킹 1위 서승재-김원호(삼성생명) 조가 구마모토 마스터스에서 대이변의 희생양이 됐다. 서승재-김원호 조는 12일 일본 구마모토 현립체육관에서 열린 2026 BWF 월드투어 구마모토 마스터스 재팬(슈퍼 500) 남자복식 16강전에서 한국의 진용(요넥스)-조송현(광주은행) 조에 39분 만에 게임스코어 0-2(19-21 15-21)로 완패했다.
세계랭킹 116위인 후배들에게 발목을 잡힌 충격적인 패배다. 서승재-김원호 조는 불과 나흘 전 코리아오픈 정상에 오르며 210일 만의 우승 갈증을 푼 기세를 몰아 2개 대회 연속 제패를 노렸지만 일본 무대에서 조기 탈락했다.
출발부터 팽팽한 난타전이었다. 1게임에서 양 팀은 10차례나 동점을 주고받으며 치열하게 맞섰다. 서승재-김원호 조가 11-8로 앞서며 첫 인터벌을 맞았으나 진용-조송현 조의 반격이 매서웠다. 11-13으로 끌려가던 진용-조송현 조는 연속 4득점을 몰아쳐 단숨에 전세를 뒤집었다. 막판 19-19 동점 상황에서도 집중력이 앞섰다. 김원호의 리시브와 클리어가 연달아 네트에 걸리면서 진용-조송현 조가 21-19로 기선을 제압했다.
2게임 역시 9-9까지 6번의 동점이 나오는 시소게임이었다. 하지만 승부처에서 진용-조송현 조의 공격력이 폭발했다. 조송현의 날카로운 리시브와 전진 푸시가 연달아 코트에 꽂혔고, 당황한 서승재-김원호 조는 연이어 범실을 쏟아냈다. 순식간에 6연속 득점을 올린 진용-조송현 조는 15-9까지 격차를 벌리며 승기를 굳혔다. 서승재-김원호 조가 4연속 득점으로 13-15까지 추격했으나 거기까지였다. 진용-조송현 조는 다시 3점을 쓸어 담으며 달아났고 막판 상대의 서브와 리시브 범실을 묶어 21-15로 경기를 마무리했다.
지난 10월 처음 호흡을 맞춘 진용-조송현 조는 결성 직후 말레이시아 슈퍼 100 우승과 인도네시아 마스터즈 준우승을 차지하며 두각을 나타냈다. 지난주 코리아오픈 16강에서는 서승재-김원호 조에 0-2(16-21 13-21)로 완패하며 세계 1위의 높은 벽을 실감했다. 그러나 불과 일주일 만에 성사된 재대결에서 완벽한 설욕에 성공하며 이번 대회 최대 이변을 연출했다.
세계 최강자를 무너뜨리고 8강에 안착한 진용-조송현 조는 중국의 왕창-시하오난 조와 준결승 진출을 다툰다. 구마모토 마스터스 일정을 조기 마감한 서승재-김원호 조는 귀국 후 연말 중국 항저우에서 열리는 배드민턴 '왕중왕전' 월드투어 파이널을 준비한다.
psoq1337@newspim.com