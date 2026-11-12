[핌in대구] 연승 도전하는 소노 손창환 감독 "올루조비, 높이 수비만 도움 됐으면"

AI 핵심 요약beta
- 소노 손창환 감독은 12일 대구 한국가스공사전에서 연승에 도전했다.
- 소노는 부상 이탈한 스카티 제임스 대신 올루페미 올루조비를 영입했다.
- 손 감독은 올루조비에게 높이와 수비에서의 기여를 기대한다고 밝혔다.
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[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=고양 소노가 대구 원정에서 연승에 도전한다.
소노 손창환 감독은 12일 대구 실내체육관에서 열리는 2026~2027 KCC 프로농구 대구 한국가스공사와의 원정경기를 앞두고 "원정 일정 마지막 경기다. 있는 전력으로 돌려 쓰고 있다. 외국인 선수(올루페미 올루조비)를 새로 데려왔지만, 큰 기대는 하지 않는다. 5개월 정도 5대5 농구를 하지 못했다더라. 어제(11일) 저녁에 와서 오늘 오전에 와서 40분 정도 손발 맞췄다. 패턴 몇 개 맞췄을 뿐이다. 어느 정도 할지 나도 궁금하다"고 말했다.
소노는 스카티 제임스의 부상 이탈로 올루페미 올루조비.를 급히 데려왔다. 손 감독은 "현재 상황에서 최선의 선택이었다. 오누아쿠부터 다 연락했다. 최대한 올 수 있는 선수로 데려오기로 결정했고, 다행스럽게 일본 나고야에 있었다. 나고야 있는 팀과 계약이 비자문제로 무산된 상황이어서 빠르게 올 수 있게 됐다"고 밝혔다.
이번 시즌부터 2, 3쿼터에는 외국인 선수 2명이 함께 뛴다. 2, 3쿼터가 승부에 큰 영향을 미친다. 대체 선수지만 올루조비.의 역할이 중요하다. 손 감독은 "올루조비가 높이, 수비에서만 도움됐으면 좋겠다. 매치업에서 이긴다기 보다 비겨만 줘도 고맙게 생각한다"면서 "(케베)알루마 수비를 맡기려고 한다. 라건아는 힘이 좋아 맡기 어렵다"고 말했다.
최근 실점이 줄어들고 있는 점에 대해선 손 감독은 "(스카티)제임스 수비가 너무 되지 않았다. 원래 우리 하던 수비의 정체성을 잃었다. 수비를 계속 바꾸다 보니 선수들이 헷갈렸다. 제임스 빠지고 원래 수비로 전환했더니 그게 맞아 들어가고 있다"면서 "지난 시즌 네이던 나이트도 4라운드 초반에야 적응했다. 제임스도 그 정도 걸리지 않을까 걱정했는데 부상까지 당하고 말았다. 이래저래 생각이 많다"며 어려움을 호소했다.
iaspire@newspim.com