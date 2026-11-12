[핌in대구] 소노전 설욕 노리는 가스공사 강혁 감독 "이정현 수비는 정성우"

AI 핵심 요약beta
- 가스공사 강혁 감독이 12일 소노전에서 패배 설욕에 나섰다
- 가스공사는 소노의 외곽슛과 이정현 득점 봉쇄를 준비했다
- 소노는 부상당한 스카티 제임스 대신 올루조비를 투입했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대구=뉴스핌] 이웅희 기자=대구 한국가스공사가 고양 소노에 당한 패배 설욕에 나선다.
가스공사 강혁 감독은 12일 대구 실내체육관에서 열리는 2026~2027 KCC 프로농구 소노와의 홈경기를 앞두고 "우리와 할 때는 (빠진 외국인 선수들이)복귀하더라. 영상을 보면서 새로 온 선수의 장단점을 분석했다. 소노 높이가 좋아졌을 거라 생각한다. (스카티)제임스가 있는 상황의 소노라 생각하고 하려 한다"고 말했다.
소노는 스카티 제임스의 부상에 이날 올루페미 올루조비를 대체선수로 합류시켰다. 올루조비의 KBL 데뷔전이다.
강 감독은 소노의 3점슛 봉쇄를 승부의 열쇠로 꼽았다. 그는 "소노가 3점슛을 많이 던지는데 1라운드 소노전에서는 외곽슛을 적게 줬다. 대신 인사이드 오브라이언트 득점을 많이 허용했다"면서 "소노가 경기당 3점슛 40개를 던진다. 외곽 수비가 되지 않았을 때 스위치를 하든 확률을 떨어트리는 쪽으로 준비했다. 이정현, 케빈 켐바오, 자니 오브라이언트 등의 3점슛 확률을 낮춰야 한다"고 밝혔다.
소노 에이스 이정현의 득점력도 부담이다. 강 감독은 "이정현 수비는 정성우에게 맡기려고 한다. 이정현은 KBL에서 가장 잘하는 가드지만, 정성우도 수비를 잘하는 선수다. 이정현 득점이 최대한 나오지 않도록 타이트하게 수비하려 한다. 빅맨들도 도와줘야 한다"고 강조했다.
iaspire@newspim.com