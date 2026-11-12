'대전 성골 유스' 김지호, 오스트리아 명문 잘츠부르크 이적

AI 핵심 요약beta
- 대전하나시티즌은 12일 유스 출신 김지호의 잘츠부르크 이적을 발표했다
- 김지호는 2027년 여름 합류하며 대전의 네 번째 유럽 진출 사례가 됐다
- 188cm 윙포워드 김지호는 스피드와 양발 능력을 갖춘 유망주로 평가받았다
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 대전하나시티즌이 또 한 명의 걸출한 유망주를 유럽 무대로 배출했다. 대전은 12일 구단 유스 출신 공격수 김지호가 오스트리아 명문 구단 FC 레드불 잘츠부르크로 이적한다고 공식 발표했다. 잘츠부르크 구단 역시 김지호와의 장기 계약 체결을 발표하며 그가 2027년 여름 팀에 합류할 예정이라고 밝혔다.
2009년생인 김지호는 대전 유소년 시스템이 길러낸 '성골 유스'다. 대전 U-12 팀을 시작으로 U-15 팀과 U-18 팀인 충남기계공고를 차례로 거쳤다. 뛰어난 잠재력을 인정받아 지난 4월에는 구단과 준프로 계약을 체결했다. 이번 이적은 2020년 하나금융그룹 인수 이후 대전이 일궈낸 네 번째 유럽 진출 사례이자 체계적인 유소년 육성 정책의 대표적인 결실로 평가받는다.
김지호는 188cm, 76kg의 탄탄한 체격 조건을 갖춘 윙포워드다. 장신임에도 폭발적인 스피드와 가속력을 보유했다. 간결한 드리블과 빠른 템포로 상대 수비 라인을 허무는 능력이 탁월하다. 주발인 오른발은 물론 양발을 자유자재로 활용하며 슈팅의 정확도와 강도 역시 수준급이다.
김지호가 향하는 잘츠부르크는 오스트리아 분데스리가 17회 우승에 빛나는 명문 구단이다. 전 세계 유망주를 발굴해 빅리그로 보내는 유럽 대표 '거상'으로 꼽힌다. 한국 국가대표 황희찬을 비롯해 엘링 홀란, 사디오 마네, 도미니크 소보슬러이 등 수많은 스타 플레이어가 이곳을 거쳐 세계적인 선수로 도약했다.
김지호는 "대전 U-12부터 준프로까지 성장하며 정말 많은 것을 배웠다. 대전은 단순한 팀을 넘어 축구 선수로 성장할 수 있게 해준 소중한 터전이었다"고 소회를 밝혔다. 이어 "함께한 지도자들과 동료, 팬들께 진심으로 감사드린다. 대전에서의 시간과 추억을 잊지 않고 더 큰 무대에서 성장한 모습으로 보답하겠다"고 각오를 다졌다.
대전 구단 관계자 역시 "유스 시스템의 자부심인 김지호가 유럽 명문 구단으로 진출해 매우 기쁘고 자랑스럽다. 대전에서 다진 기본기와 성실함을 바탕으로 유럽 무대에서도 대한민국과 대전의 위상을 드높이는 선수로 성장하길 응원한다"고 전했다.
psoq1337@newspim.com