강기윤 창원시장, 특례시 지원 특별법 실효성 논의

AI 핵심 요약beta
- 5개 특례시가 12일 실질적 권한과 재정 확보에 나섰다
- 특례시시장협의회는 특별법 실효성 강화 공동건의문을 채택했다
- 법적 지위·재정특례·사무권한·자치조직권 확대를 추진한다
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법적 지위 확립과 재정특례 부여 등 협의
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 창원·용인·고양·수원·화성 등 5개 특례시가 실질적인 권한과 재정 확보를 위해 공동 대응에 나섰다.
대한민국특례시시장협의회는 12일 경기도 용인시 에버랜드에서 2026년 제2차 정기회의를 열고 특례시 권한 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에서는 강기윤 창원시장이 대표회장 취임 후 처음 회의를 주재했으며 창원·용인·고양·수원·화성 등 5개 특례시가 참석했다. 협의회는 내년 6월 시행 예정인 특례시 지원에 관한 특별법의 실효성을 높이기 위한 공동건의문을 채택했다.
주요내용은 특례시의 법적 지위 확립, 재정특례 부여, 지역 현안과 관련한 핵심 사무 권한 확대, 행정 수요에 맞춘 자치조직권 강화 등이다. 협의회는 특례시 제도 개선을 위한 공동백서를 제작하고 공동연구와 국회 토론회도 추진하기로 했다. 2027년 제1차 정기회의는 6월 10일 창원특례시에서 열기로 했다.
강기윤 시장은 "5개 특례시의 요구를 모아 시민이 체감할 수 있는 권한과 재정 특례를 확보하도록 정부와 국회에 건의하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com