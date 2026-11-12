바둑 신진서, 양딩신 꺾고 삼성화재배 8강 진출…박정환·목진석 탈락

AI 핵심 요약beta
- 신진서 9단이 12일 양딩신 9단을 꺾고 삼성화재배 8강에 진출했다.
- 박정환 9단과 목진석 9단은 중국 선수들에게 패해 탈락했다.
- 한국은 13일 변상일 9단의 추가 8강 진출을 기대한다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 신진서 9단이 중국의 강호 양딩신 9단을 완파하고 삼성화재배 8강에 진출했다. 반면 박정환과 목진석 9단은 중국 기사들에게 패하며 탈락했다.
신진서는 12일 경기도 고양 삼성화재 글로벌캠퍼스에서 열린 2026 삼성화재배 월드바둑마스터스 본선 16강전에서 양딩신을 상대로 193수 만에 흑 불계승을 거뒀다.
2022년 이후 4년 만에 대회 정상 탈환을 노리는 신진서는 전날 일본의 시바노 도라마루 9단을 꺾은 데 이어 이틀 연속 승전고를 울렸다.
이날도 흑을 잡은 신진서는 초반부터 안정적인 포석으로 주도권을 잡았다. 좌하귀 운영에서 이득을 챙긴 뒤 중반 하변 전투에서 우위를 굳히며 승기를 잡았다. 이후 집 차이를 꾸준히 벌리며 양딩신의 추격을 허용하지 않았고, 결국 상대의 항복을 받아냈다.
하지만 함께 16강에 나선 한국 기사들은 고배를 마셨다. 박정환은 중국의 스웨 9단에게 146수 만에 불계패하며 8강 진출에 실패했다.
스웨는 전날 32강에서 한국 랭킹 2위 신민준 9단을 꺾은 데 이어 랭킹 3위 박정환까지 제압하며 한국의 강자들을 연달아 탈락시켰다.
시니어 대표로 출전한 목진석도 중국의 당이페이 9단에게 패해 대회를 마감했다. 이날 16강전을 치른 한국 선수 3명 가운데 신진서만 살아남았다. 중국 선수 간 맞대결에서는 샤천쿤 9단이 셰커 9단과 287수까지 가는 접전 끝에 1집반승을 거두고 8강에 합류했다.
한국은 13일 열리는 16강 둘째 날 대국에서 변상일 9단의 추가 8강 진출을 기대한다. 변상일은 중국의 왕싱하오 9단과 맞붙는다. 두 선수의 상대 전적에서는 변상일이 1승 2패로 뒤져 있다. 남은 16강전이 끝나면 8강 대진 추첨이 진행된다.
한편 삼성화재배 우승 상금은 3억원, 준우승 상금은 1억원이다. 제한 시간은 각자 2시간이며, 이후 1분 초읽기 5회가 주어진다.
wcn05002@newspim.com