거제시, 지역 먹거리 공급망 구축 성과…행정안전부 장관상

AI 핵심 요약beta
- 거제시는 22일 지방자치경영대전에서 지역활력 분야 우수상을 받았다
- 먹거리통합지원센터는 학교와 기업 등 79곳에 지역 농산물을 공급했다
- 지역 먹거리 매출은 302억원, 참여 농가 평균 소득은 3900만원을 기록했다
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매출 302억, 농가 소득 증가 전망
[거제=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 거제시의 로컬푸드 정책이 전국 무대에서 성과를 인정받았다. 농가 소득과 먹거리 복지를 동시에 끌어올리는 지역활력 정책으로 자리매김한 것이다.
거제시는 행정안전부 등이 공동 주최한 제22회 대한민국 지방자치경영대전에서 지역활력 제고 분야 우수상인 행정안전부 장관상을 받았다고 22일 밝혔다.
시는 '기업과 이웃을 품은 로컬푸드로 차린 한 끼의 힘'을 주제로 먹거리통합지원센터를 중심으로 구축한 지역 먹거리 공급망을 소개했다. 지역 농가와 대기업, 학교, 공공기관, 복지시설을 연결해 농산물 판로를 넓힌 점이 평가받았다.
먹거리통합지원센터는 2023년 9월 시범 운영을 시작해 2024년 9월 정식 운영에 들어갔다. 현재 지역 내 학교 71곳과 기업체 등 8곳에 지역 농산물을 공급하고 있다.
삼성중공업과 한화오션 등 대형 조선소를 비롯해 공공기관, 복지시설과 협력해 공급처를 확대하고 품목도 다변화했다. 올해는 장목면에서 생산한 양파 36t을 대량 공급하며 농가의 판로 확보와 농산물 가격 안정에 기여했다.
지역 먹거리 공급은 복지 분야로도 확대되고 있다. 시는 복지시설에 지역 농산물 공급을 늘리고, 지역자활센터 사업과 연계해 취약계층의 일자리 창출도 추진하고 있다.
이 같은 공급망을 통해 지역 먹거리 매출은 302억 원을 기록했다. 참여 농가의 평균 소득은 2024년 3600만 원에서 2025년 3900만 원으로 증가했다.
news2349@newspim.com