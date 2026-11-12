제3기 국가위·유역위, 부산서 확대세미나…기후변화 대응 협력방안 논의

AI 핵심 요약beta
- 제3기 국가·유역 물관리위원회가 12일 부산 송도에서 세미나를 열었다
- 위원회는 물 부족·홍수·수질 등 유역별 현안을 통합적으로 논의했다
- 중앙정부와 지역사회 협력으로 유역 단위 물관리 체계를 강화할 계획이다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 기후변화로 홍수와 가뭄이 반복되면서 물관리 책임을 국가와 유역이 함께 나눠야 한다는 목소리가 커지고 있다.
제3기 국가 및 유역 물관리위원회는 12일 부산 서구 송도에서 확대세미나를 열고 주요 물관리 현안과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이번 세미나에서는 물 부족·홍수·수질 등 유역별 과제를 통합적으로 검토하고 중앙정부와 지역사회 간 협력 체계를 강화할 방안을 논의했다. 위원회는 유역 협치를 통합물관리의 핵심 요소로 제시해 왔다.
위원회는 국가물관리기본계획을 토대로 수량·수질·물재해를 아우르는 유역 단위 물관리종합계획을 수립하는 역할을 맡고 있다.
제3기 민간 위원의 임기는 2026년 8월 21일부터 2029년 8월 20일까지 3년으로 위원회는 이 기간 유역별 물관리 과제 해결과 정책 협의를 이어갈 계획이다.
news2349@newspim.com