세종진로교육원, 교원 '고교생 진로·학업설계' 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청진로교육원은 12일 교원의 진로·학업설계 상담 역량을 강화했다.
- 진로학업설계 도움자료를 고교 1학년생에게 배부하고 진로진학캠프를 운영했다.
- 교원들은 이달 말까지 관내 고교에서 전달연수를 진행할 예정이다.
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교육과정·AI 연계 진로설계 등 교육
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청진로교육원이 고등학생 진로·학업설계를 위한 교원의 상담·지도 역량 강화를 지원했다.
12일 진로교육원에 따르면 학생들의 진로학업설계를 돕는 자료를 개발·배부하고, 교원의 진로진학 상담·지도 연수를 통해 학생 맞춤형 진로진학지도 전문성을 높였다.
진로교육원은 교육부 진로진학상담 핵심교원으로 활동하는 관내 고등학교 진로진학상담교사 5명이 개발한 도움자료 '세종이의 진로학업설계 여행'을 지난달 고등학교 1학년 학생들에게 배부했다.
자료는 자기이해를 바탕으로 미래 직업 세계를 탐색하고 진로·진학 방향에 맞춰 학업계획을 세울 수 있도록 구성했다. 독서 진로탐구 프로젝트 등 학생들이 주도적으로 진로를 탐색할 수 있는 활동도 담았다. 진로교육원 홈페이지 자료실에서도 확인할 수 있다.
지난 7일에는 한솔고등학교에서 고등학교 1학년 학생 32명을 대상으로 '2026년 제4차 진로진학캠프'를 운영했다. 학생들은 독서를 통해 진로 선택 기준과 가치관을 탐색하고 이를 자신의 진로 방향과 연결해 구체적인 계획을 세웠다. '진로쌤에게 묻다' 프로그램에서는 학교생활과 대학입시 준비에 관한 궁금증을 해소했다.
이와 함께 지난달 교원 연수에서는 교육과정·AI 연계 진로학업설계와 학교생활기록부 기반 진로진학지도 방법 등을 교육했다.
연수를 이수한 고등학교 진로진학상담교사와 진로교육 담당자들은 교육부 자료와 대면 강의 등을 활용해 이달 말까지 관내 모든 고등학교에서 전달연수를 진행할 예정이다.
문민식 원장은 "학생들의 자기주도적 진로·학업설계를 위해 학교 현장의 상담·지도 역량을 높이는 것이 중요하다"며 "학생들이 자신의 진로를 구체화하고 미래를 준비할 수 있도록 다양한 지원을 이어가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com