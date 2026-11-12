문광연, 중국여유연구원과 한중 관광협력 세미나 개최…AI·디지털 관광산업 논의

AI 핵심 요약beta
- 한국문화관광연구원은 12일 중국여유연구원과 한중 관광협력 세미나를 개최했다
- 양국 연구진과 기업 관계자들은 관광산업 혁신과 AI·디지털 기술 도입을 논의했다
- 양 기관은 융복합 관광 육성과 관광객 소비 확대를 위한 협력을 이어가기로 했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 한국문화관광연구원이 중국여유연구원과 함께 한중 관광산업의 혁신과 정책 지원 방안을 모색했다.
한국문화관광연구원(문광연)은 12일 중국 베이징에서 중국여유연구원과 '제13차 한중 관광협력 세미나'를 개최했다고 밝혔다.
이번 세미나는 '관광산업 혁신 및 정책 지원'을 주제로 열렸다. 양국 관광 분야 국책 연구기관 연구진을 비롯해 중국의 디디(DiDi), 이리(伊利)그룹 등 산업계 관계자들이 참석해 관광산업의 새로운 흐름과 AI·디지털 기술 도입, 융복합 관광산업 육성을 위한 정책 방향 등을 논의했다.
한국 측에서는 문광연 송수엽 부연구위원이 '신(新)관광산업 동향 및 정책 대응 방안'을, 강지수 부연구위원이 '방한 외래관광객의 지방 소비지출 효과 분석'을 주제로 발표했다.
중국 측에서는 중국여유연구원의 추이신 연구원이 '중국 내륙 수상 관광산업 육성 및 정책 지원'을, 마샤오펀 연구원이 '인바운드 쇼핑 소비의 공간적 파급효과와 전환 메커니즘'을 주제로 발표에 나섰다.
산업계 사례 발표도 이어졌다. 왕야리 디디 해외 모빌리티 사업 운영 책임자는 디지털 교통 서비스를 활용한 한중 관광 교류 촉진 사례를 소개했으며, 황청 이리그룹 문화관광 채널 책임자는 기업의 산업관광 사례를 공유했다. 이후 신라면세점과 제주항공 관계자 등이 참여한 가운데 양국 참석자 간 토론이 진행됐다.
황교익 원장은 "양 기관은 변화하는 한중 관광 수요에 대응하고, 융복합 관광산업 육성과 관광객 소비 확대를 위한 정책 연구를 통해 관광산업의 지속적인 성장을 지원해야 하는 공통 과제를 안고 있다"며 "13회째 이어온 연구 협력이 관광 교류 확대와 정책 발전으로 이어질 수 있도록 공동 연구와 교류를 지속하겠다"고 밝혔다.
moonddo00@newspim.com