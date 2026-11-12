안양시, 위례과천선·서울 서부선 안양권 연장 '국가철도망 계획' 반영 총력

AI 핵심 요약beta
- 안양시는 12일 위례과천선·서울 서부선 연장 반영에 총력을 기울였다
- 시는 13일까지 진행되는 국가철도망 설문조사 참여를 시민들에게 홍보했다
- 두 노선 구축 시 서울·과천·광명을 잇는 철도망과 통행 개선이 기대된다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시가 '위례과천선 안양 연장'과 '서울 서부선 안양 연장' 노선을 '제5차 국가철도망 구축계획(2026~2035)'에 최종 반영하기 위해 행정력을 집중하고 있다.
12일 시에 따르면 시는 국토교통부가 제5차 국가철도망 구축계획 수립을 위해 오는 13일까지 실시하는 대국민 사전 설문조사에 시민들이 적극 참여할 수 있도록 시 공식 누리집, 블로그, 사회관계망서비스(SNS), 버스정보시스템(BIS) 등을 통해 전방위 홍보를 펼치고 있다.
이번 설문조사는 철도망 확대 필요성과 적정 투자 규모, 수도권·비수도권 투자 비중 등을 묻는 것으로 국토교통부 누리집과 철도 통합 앱 '코레일+', 주요 철도역 내 QR코드를 통해 참여할 수 있다. 온라인 이용이 어려운 시민은 관내 동 행정복지센터를 방문해 의견을 제출하면 된다.
안양시가 국가철도망 구축계획 반영을 건의한 위례과천선 및 서울 서부선 안양 연장 노선이 구축되면 안양을 중심으로 서울·과천·광명을 잇는 동서남북 격자형 철도망이 완성된다.
이를 통해 KTX 광명역 접근성이 크게 높아지는 것은 물론 그동안 관악산 지형에 가로막혀 서울 도심까지 1시간 이상 우회해야 했던 시민들의 출퇴근 통행 시간도 대폭 단축될 전망이다.
최대호 안양시장은 "시민들의 염원을 제5차 국가철도망 구축계획에 반영할 중대한 시점에 도달했다"며 "이번 기회를 놓치면 다시 5년 이상을 기다려야 하는 만큼 두 노선의 필요성과 시민들의 의지가 정부에 온전히 전달될 수 있도록 설문조사에 적극 동참해 달라"고 당부했다.
국토교통부는 오는 13일 오전 9시 30분 서울 동작구 전문건설회관에서 '국가철도망 구축계획 의견 수렴 행사'를 열고 공식 유튜브 채널을 통해 생중계할 예정이다.
1141world@newspim.com