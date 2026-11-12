마마무 솔라, 2027 시즌 그리팅 콘셉트 포토 공개…예약판매 돌입

AI 핵심 요약beta
- 솔라가 11일 비젠트몰에서 2027 시즌 그리팅 예약 판매를 시작했다.
- ‘애프터 솔라 클럽’은 자신을 사랑하는 솔라의 다채로운 모습을 담았다.
- 탁상 달력과 포토카드 등 다양한 구성품으로 소장 가치를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 마마무 멤버 솔라가 2027 시즌 그리팅을 선보인다.
솔라는 지난 11일 비젠트몰을 통해 2027 시즌 그리팅 '애프터 솔라 클럽(AFTER SOLAR CLUB)의 예약 판매를 시작했다.
'애프터 솔라 클럽'은 솔라가 자신을 더욱 아끼고 사랑할 수 있는 방법을 다채롭게 풀어내 눈길을 끈다. 자신만의 방식으로 빛나는 솔라의 모습을 조명할 예정이다.
이와 함께 마마무 공식 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 시즌 그리팅의 무드를 엿볼 수 있는 콘셉트 포토도 공개돼 팬들의 뜨거운 반응을 얻고 있다. 솔라는 때로는 스포티하고, 때로는 치명적인 매력을 폭넓게 아우르며 한계 없는 콘셉트 소화력을 거듭 입증했다. 화보를 방불케 하는 시크한 카리스마까지 팔색조 매력을 드러냈다.
특히 이번 시즌 그리팅에는 40페이지 분량의 브로슈어를 비롯해 탁상 달력, 플래너, ID 포토 키링&ID 포토 세트, 데코 스티커, 미니 포스터 세트, 포스트카드 세트, 포토 카드 세트 등 다채로운 구성품이 담겨 소장 가치를 높였다.
솔라의 2027 시즌 그리팅은 현재 비젠트몰을 통해 예약 판매가 진행 중이다.
alice09@newspim.com