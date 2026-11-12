세종시, '폐가전 무상방문수거' 우수 지자체 선정…5년 연속 장관상

AI 핵심 요약beta
- 세종시는 12일 폐가전 무상수거 우수 지자체 경진대회에서 은상을 수상했다
- 세종시는 올해 폐가전 배출수수료를 면제하고 맞춤형 수거 서비스를 확대했다
- 읍면지역 수거 거점 145곳과 참여 공동주택 179개 단지를 운영했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시가 폐가전 배출수수료 면제와 생활권 중심의 맞춤형 수거 서비스 확대 성과를 인정받아 5년 연속 기후에너지환경부 장관상을 수상했다.
12일 시에 따르면 이날 제주에서 열린 '2026년 폐가전제품 무상방문수거 우수 지자체 경진대회'에서 광역자치단체 부문 은상을 받았다.
우수 지자체는 폐가전 무상방문수거 실적과 수거체계 확대, 지자체별 우수사례, 홍보 활동 등을 종합적으로 평가해 선정한다.
시는 올해 1월부터 폐가전 배출수수료를 면제하고 시민들이 가까운 곳에서 중소형 폐가전을 편리하게 배출할 수 있도록 생활권 중심의 맞춤형 수거 서비스를 확대해 왔다.
특히 읍면지역 마을회관 등 145곳에 중소형 폐가전 수거 거점을 새롭게 마련해 농촌지역 주민들의 배출 편의를 높였다.
서비스 참여 공동주택도 지난해 7월 111개 단지에서 올해 11월 179개 단지로 늘었다.
시는 폐가전 수거·재활용 전문기관인 이(E)-순환거버넌스와 업무협약을 맺고 협력체계를 구축했으며, 공동주택 대상 홍보와 현장점검을 통해 서비스의 안정적인 운영에도 힘써 왔다.
유병학 자원순환과장은 "이번 수상은 폐가전 무상배출 시행과 생활권 수거 거점 확대를 통해 시민들의 배출 편의를 높여온 결과"라며 "앞으로도 재활용 가치가 높은 폐가전이 소중한 자원으로 다시 활용될 수 있도록 회수와 재활용 체계를 내실 있게 다지겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com