안산시의회 도시환경위, 제2차 정례회 앞두고 집행부와 간담회 실시

AI 핵심 요약beta
- 안산시의회 도시환경위원회는 11일 집행부와 주요 현안을 사전 점검했다
- 위원들과 20개 부서는 조례안과 예산안 등 54건의 안건을 논의했다
- 위원들은 주차장·복합청사·AI 로봇 사업의 운영 방안을 검토했다
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주차장 조성 사후관리·공공복합청사 세부 운영계획·AI 로봇 사업화 방안 등 주문
선현우 위원장 "실질적 성과 이어지도록 정례회서 사업·예산 적정성 꼼꼼히 살필 것"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회 도시환경위원회가 제307회 제2차 정례회를 앞두고 집행부 관계부서와 간담회를 열어 주요 현안을 사전 점검했다.
12일 의회에 따르면 전날 도시환경위원장실에서 열린 간담회에는 선현우 위원장을 비롯한 소속 위원들과 시 도시계획과 등 20개 부서 관계자들이 참석해 조례안과 내년도 예산안, 주요 현안사업 등 총 54건의 안건을 논의했다.
이날 간담회에서는 ▲안산시 주차장 조례 일부개정조례안▲선부2·3동 공공복합청사 건립사업▲부곡동·월피동·백운동 주차장 조성사업▲인공지능(AI) 기반 첨단로봇 및 휴머노이드 관련 사업 등 시민 생활 및 지역 발전과 직결된 사업들이 집중적으로 다뤄졌다.
위원들은 각 사업의 필요성과 타당성은 물론 향후 운영의 효율성과 실질적 성과 창출 방안에 대해 다양한 의견을 제시했다.
구체적으로 주차장 조성사업은 공간 확충 이후 체계적인 유지관리 방안을 함께 마련할 것을 주문했으며 선부2·3동 공공복합청사 건립사업에 대해서는 한 건물에 다양한 공공시설이 입주하는 만큼 시설별 이용 목적과 운영시간 차이를 고려한 세부 운영계획 수립을 당부했다.
또한 AI 기반 첨단로봇 및 휴머노이드 사업은 단순 기술개발과 실증에 머물지 않고 실제 산업현장과 기업 생산공정에 적용될 수 있도록 구체적인 활용·사업화 방안을 면밀히 검토할 것을 강조했다.
선현우 도시환경위원장은 "시민 생활과 밀접한 주요 사업들이 실질적인 성과로 이어지려면 필요성과 타당성에 대한 면밀한 검토가 필수적"이라며 "간담회에서 논의된 사항을 토대로 다가오는 정례회에서 주요 사업과 예산의 적정성을 꼼꼼히 심사하겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com