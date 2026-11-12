나주시, 청년 양조장 2곳 '술맛' 통했다

AI 핵심 요약beta
- 나주시는 12일 청년 양조기업 2곳이 남도 우리술 품평회에서 수상했다고 밝혔다.
- 페어리플레이는 최우수상과 인기상을, 달가림은 인기상을 각각 수상했다.
- 페어리플레이 제품은 3년 연속 최우수상으로 나주배 주류의 경쟁력을 입증했다.
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페어리플레이 3년 연속 최우수상…달가림도 인기상
[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시 청년 양조기업 2곳이 남도 우리술 품평회에서 최우수상과 인기상을 휩쓸며 지역 전통주의 경쟁력을 입증했다.
나주시는 농업회사법인 ㈜페어리플레이와 달가림이 '2026 남도 우리술 품평회'에서 최우수상과 인기상을 각각 수상했다고 12일 밝혔다.
이번 품평회는 전남광주통합특별시가 주최하고 전남전통주생산자협회가 주관했으며 25개 업체의 43개 제품이 출품돼 품질을 겨뤘다.
페어리플레이의 '이제:배로 만들다'는 기타주류 부문 최우수상과 비탁주 부문 인기상을 동시에 거머쥐며 2관왕에 올랐다. 달가림의 '월하주'도 탁주 부문 인기상을 받아 올해 인기상 2개 부문을 나주 양조기업이 모두 차지했다.
특히 '이제:배로 만들다'는 2024년부터 3년 연속 최우수상을 수상하며 나주배를 활용한 특화 주류의 우수성을 인정받았다.
30대 여성 기업인 이송미 대표가 운영하는 페어리플레이는 나주배를 발효한 한국형 페리(Perry)를 생산한다. 대표 제품은 알코올 도수 5%의 스파클링 과실주로 올해 프랑스 명장요리사협회(MCF) 환영행사 만찬주로도 선보였다.
이슬기 대표가 운영하는 달가림은 2023년 빛가람로에 문을 연 양조장이다. 대표 탁주 '월하주'는 지난해 프랑스 클레르몽페랑 대표단 환영행사 만찬주로 사용되며 지역 전통주의 우수성을 알렸다.
윤병태 나주시장은 "청년 양조인들의 열정과 기술이 좋은 평가를 받아 뜻깊다"며 "지역 농산물 소비와 농업인 소득 증대로 이어지도록 판로 확대와 홍보를 지원하고 청년 양조기업의 안정적인 성장 기반을 마련하겠다"고 말했다다.
ej7648@newspim.com