이열 부산시의원 "부산도시공사 '게임융복합스페이스' 사업성 재검증해야"

AI 핵심 요약beta
- 이열 부산시의원은 12일 게임융복합스페이스 사업 전면 재검증을 요구했다
- 총사업비는 786억 원에서 1024억 원으로 늘고 수익성도 악화했다
- 이 의원은 부산시 손실보전과 도시공사 투자금 회수 대책을 촉구했다
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부산시 손실보전 방안 요구 증가
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시의회가 부산도시공사에서 추진 중인 게임융복합스페이스 건립사업의 사업성 악화와 재정 부담 가능성을 지적하며 전면 재검증해야 한다는 목소리가 나왔다.
부산시의회 해양도시안전위원회 이열 의원은 12일 부산도시공사 행정사무감사에서 게임융복합스페이스 건립사업의 사업성 변화와 도시공사의 자체 검증 절차, 재정위험 관리 실태를 점검했다.
게임융복합스페이스 건립사업은 부산 게임산업 경쟁력 강화와 관련 기업 육성을 위해 추진하는 사업이다. 총사업비는 당초 786억 원에서 1024억 원으로 238억 원 늘었다.
임대수입 전망은 악화했다. 연간 임대수입은 당초 57억 1000만 원에서 34억 6000만 원으로 줄었다. 순현재가치(NPV)는 71억 원 흑자에서 306억 원 적자로 전환했고, 장기 경상현금흐름도 988억 원 흑자에서 1032억 원 적자로 바뀌었다.
이 의원은 "물가와 건설경기 변화뿐 아니라 최초 타당성조사 당시 임대수입 산정 방식이 적정했는지도 따져야 한다"고 직격했다.
그러면서 "부산도시공사가 2020년 수탁협상대상자로 선정된 뒤 2023년 투자사업타당성 심의와 이사회 의결까지 약 3년의 검토 기간이 있었다"면서 "외부 전문기관 조사와 별도로 사업비와 임대수입, 공실률 등 핵심 위험요인을 충분히 검증했는지 확인해야 한다"고 강조했다.
이어 "2026년 7월 임대시세 재조사에서 사업수지 악화가 확인됐는데도 사업이 계속 추진되고 있다"며 "부산시의 구체적인 손실보전 방안과 도시공사의 투자금 회수 대책을 요구했다. 또 재정건전성을 보호할 방안도 명확히 해야 한다"고 덧붙였다.
이 의원은 "부산시 위탁개발사업에 외부 타당성조사와 별도로 부산도시공사의 자체 사업성 검증을 의무화해야 한다"며 "사업비 증가나 수익성 악화 등 중대한 여건 변화가 발생하면 사업성을 다시 검증하고 이사회 재심사를 받는 절차도 마련해야 한다"고 조언했다.
이열 의원은 "부산도시공사가 사업 참여를 결정하는 지방공기업으로서 독립적인 검증과 위험관리 책임이 있다"며 "부산시의 정책적 요구라고 해서 사업성을 충분히 검증하지 않은 채 받아들이는 관행은 개선돼야 한다"고 목소리를 높였다.
ndh4000@newspim.com