세종교육청, 전국체전 빛낸 학생선수·지도자·학교 표창

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청이 12일 전국체전 입상 학생선수와 관계자에게 표창·포상했다.
- 세종 학생선수 115명은 21개 종목에 출전해 은메달 1개와 동메달 2개를 획득했다.
- 교육청은 선수·지도자·교사·학교에 장학증서와 격려금 등을 전달했다.
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 제107회 전국체육대회에서 우수한 성적을 거둔 학생선수들과 지도자, 학교 관계자들에게 표창장과 포상금을 수여했다.
학생선수들은 이번 대회에서 은메달 1개와 동메달 2개를 획득하며 세종 체육의 저력을 보여줬다.
12일 시교육청에 딸면 전날 전국체육대회 입상 학생선수와 지도자, 지도교사 및 학교 관계자에게 표창장과 포상금을 전달했다.
지난달 16~22일 열린 이번 대회에는 세종 학생선수 115명이 21개 종목에 출전했다.
복싱 종목 엄준서(새롬고)는 지난해 동메달에 이어 올해 은메달을 획득하며 한 단계 성장한 기량을 보여줬다. 레슬링 종목 권레기나(두루고)는 2년 연속 동메달을 차지했으며, 씨름 종목 배선제(세종고)는 전국체육대회 첫 메달을 목에 걸었다.
이날 수여식에서는 입상 학생선수에게 장학증서를 전달하고 선수들의 훈련과 경기력 향상을 지원한 운동부지도자에게 포상금을 수여했다. 학생선수의 학업과 운동 병행을 지원한 지도교사에게는 교육감 표창과 격려금을 전달했다.
입상 선수를 배출한 새롬고와 세종고, 두루고에도 교육감 표창을 수여해 학교 차원의 선수 육성 노력을 격려했다.
강미애 교육감은 "학생선수들이 안전하고 행복한 환경에서 재능과 꿈을 키워갈 수 있도록 학교운동부 운영과 선수 육성을 적극 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com