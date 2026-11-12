경기도, 국회 예결위 계수조정 앞두고 '국비 확보 종합상황실' 가동

AI 핵심 요약beta
- 경기도는 12일 2027년 국비 확보 종합상황실을 가동했다
- 하종목 부지사는 16일 예결위 계수조정에 맞춰 현장을 총괄한다
- 도는 86개 사업 5조4350억원 예산 반영에 총력 대응한다
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노인장기요양 지원 등 86개 핵심 과제 5조 4350억 확보 목표
추미애 지사 "심각한 재정위기 속 비상한 각오로 임해 도민 삶 지켜야"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 다음 주 시작되는 국회 예산결산특별위원회의 내년도 정부 예산안 계수조정에 맞춰 국비 확보를 위한 총력 대응 체제에 돌입했다.
경기도는 12일 대변인 서면 브리핑을 통해 추미애 경기도지사의 지시에 따라 '2027년 국비 확보를 위한 경기도 종합상황실'을 가동한다고 밝혔다.
종합상황실은 이날부터 국회에서 내년도 예산안이 최종 의결될 때까지 운영되며 사무실은 서울 여의도 국회 앞 경기도 중앙협력본부에 마련된다.
하종목 행정1부지사가 종합상황실장을 맡아 오는 16일 시작되는 국회 예결위 계수조정 일정에 맞춰 현장에 상주하며 국비 확보 활동을 총괄 지휘할 예정이다.
도가 내년도 정부 예산 반영을 목표로 총력을 기울이는 사업은 노인장기요양 재가·시설급여 지원(5648억 원), 노동감독관 인건비(205억 원), 전국(장애인)체전 운영 지원(381억 원) 등 총 86개 과제, 5조 4350억 원 규모다.
이와 함께 종합상황실은 미래대응기금의 경기도 배정과 소방 재원 확보, 지방세제 개편을 위한 관련 입법 대응에도 역량을 집중할 방침이다.
추미애 경기도지사는 "이번 국비 확보는 심각한 재정위기 상황에서 예년과는 확실히 다른 비상한 각오로 임해야 한다"며 "국비 확보 하나하나에 경기도민의 삶이 달려 있다고 생각하고 총력 대응해 달라"고 당부했다.
도 관계자는 "사즉생의 각오로 경기도민의 삶을 지키기 위해 가용한 모든 역량을 집중하겠다"고 전했다.
1141world@newspim.com