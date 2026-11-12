이형덕 광명시의장 '신천~하안~신림선 신설 릴레이 챌린지' 동참

AI 핵심 요약beta
- 이형덕 광명시의회 의장이 12일 신천~하안~신림선 릴레이 챌린지에 참여했다.
- 시민 캠페인은 신천역부터 서울 신림까지 16.4㎞ 광역철도 신설을 촉구했다.
- 광명시와 지역사회는 국가철도망 반영과 민간투자사업의 신속한 추진을 요구했다.
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시흥 신천~광명 하안~서울 신림 잇는 16.4㎞ 노선
이 의장 "관계기관과 긴밀히 협력하며 힘 보탤 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의회 이형덕 의장이 수도권 서남부 광역철도망 확충을 촉구하는 시민 캠페인에 힘을 보탰다.
12일 의회에 따르면 이 의장은 이날 박승원 광명시장의 지목을 받아 '신천~하안~신림선 신설을 위한 릴레이 챌린지'에 동참했다.
이번 챌린지는 경기 시흥시 신천역에서 광명시흥 3기 신도시와 광명 하안동을 거쳐 서울 독산·신림까지 연결하는 총연장 16.4㎞의 광역철도 신설을 촉구하기 위해 시민들이 자발적으로 시작한 캠페인이다.
앞서 지난달 23일 신천~하안~신림선 신설 범시민 추진위원회가 광명시청 잔디광장에서 첫 주자로 나선 데 이어 같은 달 27일에는 박승원 광명시장이 두 번째 주자로 참여해 노선 신설의 필요성을 강조했다.
광명시와 지역사회는 해당 노선의 제5차 국가철도망 구축계획 반영과 수도권 서남부선 광역철도 민간투자사업의 신속한 추진을 요구하고 있다. 지난 9월에는 시민 1만 5990명이 참여한 철도 신설 촉구 서명부를 국토교통부에 전달하기도 했다.
이형덕 의장은 "신천~하안~신림선은 시민들의 교통 불편을 해소하고 수도권 서남부 지역의 접근성을 높이기 위한 중요한 교통망"이라며 "시민들의 오랜 염원이 실현될 수 있도록 광명시의회도 관계기관과 긴밀히 협력하며 힘을 보태겠다"고 말했다.
한편 이 의장은 다음 챌린지 참여자로 최민·유종상 경기도의회 의원과 권예성 광명시공익활동지원센터장을 지목했다.
1141world@newspim.com