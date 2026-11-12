고양특례시, 개장 30주년 일산호수공원 새 단장

AI 핵심 요약beta
- 고양특례시는 12일 일산호수공원 노후 시설 정비에 나선다고 밝혔다.
- 선착장을 조망 공간으로 바꾸고 경관 조명과 진입로를 개선한다.
- 야외 무대 그늘막 설치와 자전거 우회도로 조성도 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[고양=뉴스핌] 이준영 기자 = 고양특례시는 일산호수공원의 노후 시설을 정비하고 휴식 공간과 편의시설을 확충하는 등 공원 환경 개선에 나선다고 12일 밝혔다.
일산호수공원의 선착장을 호수 조망 공간으로 새롭게 단장하고 경관 조명을 개선해 시민들의 공원 이용 편의성과 안전성을 높이겠다는 구상이다.
일산호수공원은 약 100만㎡ 규모로 개장 당시 국내 최대인 30만㎡의 인공호수를 갖춘 도심형 공원으로 조성되었다. 2024년에는 산림청이 선정한 '아름다운 도시숲 50선'에 이름을 올리며 생태적·경관적 가치를 인정받았다.
시는 기존 시설을 철거하고 덱을 확장하여 호수 안쪽에서 탁 트인 공원 전경을 감상할 수 있도록 했다. 진입로에는 경사로를 설치했으며 경관 조명을 추가 설치해 야간에도 호수 풍경을 즐길 수 있는 사진 명소로 만들 방침이다.
야외 무대 관람석에는 이용객들이 햇볕을 피할 수 있도록 올해 말까지 약 800㎡ 규모의 막구조 파고라를 설치해 공원 이용객들이 햇볕을 피할 수 있는 그늘 공간을 마련할 계획이다.
보행자와 자전거 이용자의 안전을 위한 동선 개선도 개선된다. 시는 2024년부터 단계적으로 총 1.6㎞ 규모의 자전거 우회도로를 조성할 예정이며 지난 9월 장미 화장실부터 제2주차장까지 400m 구간을 연결해 전체 공사를 완료했다.
작은동물원이 있던 약 2500㎡ 부지는 기존 시설물을 모두 철거하고 열린 녹지광장으로 탈바꿈했다. 야간 경관 개선도 이뤄졌다. 이용객 안전 우려가 제기됐던 달맞이섬 일대 조명 시설 정비를 지난 10월 마무리했고 자연경관과 조화를 이루도록 조명을 개선했다.
민경선 시장은 "지속적인 이용 환경 개선을 통해 시민들이 더 오래 머물며 쉬어갈 수 있는 공원을 만들겠다"라며 "일산 호수공원이 시민들에게 많은 사랑을 받는 만큼 앞으로도 지속적인 이용 환경 개선을 통해 더 오래 머물며 쉬어 가고 싶은 공원으로 만들겠다"고 말했다.
skyimhan@newspim.com