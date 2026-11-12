진주농민단체, 정부에 농산물 가격 안정 대책 촉구…"농자재 가격 상승 경영 위기"

AI 핵심 요약beta
- 진주지역 농민단체들이 12일 농산물 가격 안정과 농업 예산 확대를 요구했다.
- 농민단체들은 생산비 상승과 가격 하락으로 경영 부담이 커졌다고 주장했다.
- 가격안정 예산 확보와 초광역특구법 철회 등을 요구하며 20일 전국농민대회에 참여한다.
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초광역특구법과 CPTPP 가입 추진도 반대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주지역 농민단체가 정부와 국회에 농산물 가격 안정 대책과 농업 예산 확대를 요구하고 나섰다.
진주시농민회와 진주시여성농민회는 12일 진주시청 앞에서 기자회견을 열고 "농산물 가격 하락과 농자재 가격 상승으로 경영 부담이 커지고 있다"며 농민 생존권 보장을 촉구했다.
이들은 "올해 농산물 가격이 잇따라 하락한 반면 비료와 면세유, 농업용 비닐 등 생산 자재 가격은 올랐다"고 주장하며 "수확해도 생산비를 건지기 어렵고, 일부 농가가 재배한 작물을 갈아엎는 상황까지 이어졌다"고 직격했다.
정부의 농산물 가격안정제도도 비판했다. 이들은 "현재 제도가 마늘과 양파 등 일부 품목에 한정돼 있고 보장가격 역시 평년 도매가격의 80% 수준에 그쳐 농가 소득을 안정시키기 어렵다"면서 "주요 농산물 전반으로 가격안정제 대상을 확대하고 생산비와 농가 소득을 반영한 공정가격을 법률로 보장해야 한다"고 요구했다.
그러면서 "2027년 정부 예산안에 비료와 면세유, 농업용 비닐 가격보조 예산이 반영되지 않았다"고 불만을 토로하며 "국회 심의 과정에서 농자재 가격안정 예산을 5000억 원 이상 확보하고 농민 자부담을 없애야 한다"고 목소리를 높였다.
이어 "초광역특구 관련 법안과 CPTPP 가입 추진도 반대한다"면서 "초광역특구법이 농지 전용과 인허가 특례를 통해 농업 기반을 약화할 수 있고, CPTPP 가입은 식량주권을 위협할 수 있다"고 언급했다.
이들은 농산물 가격 폭락 대책 마련과 공정가격 보장, 농자재 가격안정 예산 확보, 초광역특구법 철회, CPTPP 가입 추진 중단을 주요 요구사항으로 제시했다. 이들은 오는 20일 서울에서 열리는 전국농민대회에도 참여해 총력 대응에 나선다.
news2349@newspim.com