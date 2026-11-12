광명시, 첫 기업박람회 'GM TECH EXPO 2026' 20일 개최

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 20일 광명시민체육관에서 첫 기업박람회를 연다
- 관내외 24개 기업이 첨단기술과 제품을 전시하고 교류한다
- 투자상담과 바이어 연계 등 기업 지원 프로그램도 진행된다
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박승원 시장 "기업이 성장하고 기업하기 좋은 도시 만들 것"
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시의 첫 번째 기업박람회인 '광명시 기업박람회(GM TECH EXPO 2026)'가 오는 20일 광명시민체육관에서 열린다.
12일 시에 따르면 이번 박람회에는 관내·외 24개 기업이 참여해 각 분야의 우수한 기술력과 제품 경쟁력을 선보이고 기업·시민·투자자·산업 관계자 간 교류를 통해 새로운 사업 기회와 협력 방안을 모색한다.
전시관에서는 인공지능(AI), 로보틱스 등 첨단산업을 비롯한 다양한 분야의 기술과 제품이 소개된다. 시민들은 기업별 전시부스를 둘러보며 제품 시연과 체험에 직접 참여해 미래산업의 최신 기술을 경험할 수 있다.
참가 기업의 투자 유치와 판로 개척을 지원하기 위한 실질적인 비즈니스 프로그램도 다채롭게 마련됐다. 벤처투자회사(VC)·창업기획자(AC)와의 1대1 투자 상담을 비롯해 국내외 구매자(바이어) 연계, 기업 간 교류·협력, 1대1 마케팅 상담 등이 진행된다.
이와 함께 자금·노무·세무 분야 전문가 상담부스가 운영되며 광명상공회의소와 경기도경제과학진흥원 등 유관기관이 참여해 맞춤형 기업지원 정책과 사업을 안내할 예정이다.
시민 관람객을 위한 그룹 투어와 기념품을 증정하는 스탬프 투어 등 참여형 부대행사도 함께 펼쳐진다.
박승원 광명시장은 "기업의 혁신적인 기술과 아이디어가 새로운 사업 기회로 이어지고 지역경제의 성장 동력이 되길 바란다"며 "기업이 성장하고 시민이 그 성과를 함께 누리는 기업하기 좋은 도시 광명을 만들겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com