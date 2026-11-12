민주당 부산시당, 여성위원회 공식 출범…총선 대비 조직 강화

AI 핵심 요약beta
- 민주당 부산시당은 12일 여성위원회 출범식을 14일 개최한다고 밝혔다
- 여성위원회는 여성 정치 참여 확대와 정책 반영을 추진할 계획이다
- 부산시당은 21일 청년·노인위원회 출범 등 조직 강화를 본격화한다
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 여성위원회를 시작으로 조직 정비에 나선다.
더불어민주당 부산시당은 오는 14일 시당 대회의실에서 여성위원회 출범식을 개최한다고 12일 밝혔다.
이날 김남희 전국여성위원장과 박홍배 부산시당위원장, 하명희 부산시당 여성위원장을 비롯해 부산지역 18개 지역위원회 여성위원장, 지방의원, 여성 당원 등 150여 명이 참석할 예정이다.
여성위원회는 출범식에서 당원이 주인 되는 조직을 바탕으로 여성의 정치 참여를 확대하고, 정책 과정에 여성의 목소리를 반영하겠다는 방침을 밝힌다. 여성 당원의 참여를 넓히고 당의 외연 확장에도 나설 계획이다.
민주당 부산시당은 오는 21일 청년위원회와 노인위원회 출범식을 갖는 등 다가오는 총선을 앞두고 조직 강화를 본격화할 계획이다.
하명희 부산시당 여성위원장은 "여성의 권리와 사회 참여 기회를 확대하고 여성의 목소리가 정책에 반영될 수 있도록 부산시당 여성위원회가 앞장서겠다"고 말했다.
박홍배 시당위원장은 "여성과 청년, 노인, 장애인 등 각급 상설위원회를 통해 당의 조직 역량을 강화하겠다"며 "직능위원회와 특별위원회 등을 통해 당의 외연 확장에도 적극 나서겠다"고 강조했다.
ndh4000@newspim.com