박준 경남도의장 "주민 참여로 지역 문제 해결 모색"

AI 핵심 요약beta
- 박준 경남도의회 의장이 12일 주민자치 활성화 정책을 살피겠다고 밝혔다
- 박 의장은 주민 참여로 지역 문제의 해법을 찾아야 한다고 강조했다
- 경남 주민자치박람회는 주민자치 경진대회와 작품전시회로 진행됐다
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"주민자치 실현 시 지역 발전 가능성"
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회에서 지역 현안을 행정에만 맡기지 않고 주민이 직접 해법을 찾아야 한다는 목소리가 나왔다.
박준 경남도의회 의장은 12일 "지역마다 다른 여건과 특성을 살리고 주민의 참여가 실질적인 변화로 이어질 수 있도록 주민자치 활성화에 필요한 제도와 정책을 살피겠다"고 말했다.
박 의장은 이날 KBS창원홀에서 열린 '제8회 경상남도 주민자치박람회'에 참석해 "주민자치는 주민 스스로 지역의 문제를 살피고 함께 해결책을 만들어가는 중요한 과정"이라며 이같이 밝혔다.
그는 "지역 곳곳에서 주민들과 함께 마을의 크고 작은 문제를 해결하기 위해 노력해 온 주민자치위원들의 노고에 감사드린다"면서 "주민이 지역의 문제를 직접 살피고 해결책을 만들어가는 주민자치는 매우 중요하다"고 강조했다.
그러면서 "지역의 모든 문제를 행정의 힘만으로 해결하기 어려운 만큼 지역을 가장 잘 아는 주민들이 직접 참여하고 지혜를 모을 때 실질적인 지역 발전이 가능하다"고 주장했다.
이틀간 진행되는 이번 박람회는 주민자치 경진대회와 작품전시회 등으로 진행된다.
news2349@newspim.com