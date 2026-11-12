오석진 대전교육감·MZ세대 직원, 업무·조직 개선 '열린 소통'

AI 핵심 요약beta
- 오석진 대전교육감은 12일 저연차 직원들과 소통 간담회를 했다
- 본청 직원 30여 명은 업무 고충과 조직문화 개선 의견을 나눴다
- 오 교육감은 직원 목소리를 반영해 존중과 공감의 조직문화를 만들겠다고 말했다
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[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 저연차 직원들과 업무 고충 및 조직문화 개선에 대한 의견을 나누며 격의 없이 소통했다.
12일 시교육청에 따르면 이날 본청 직원 30여 명이 참석한 가운데 '교육감과 함께하는 열린 토크'를 열고 평소 업무 과정에서 느낀 어려움과 조직문화에 관한 생각을 자유롭게 나눴다.
교육청 인근 카페에서 진행된 이날 행사는 MZ세대 직원들과 교육감이 기존의 형식적인 간담회를 벗어나 편안한 분위기에서 의견을 주고받는 데 초점을 맞췄다.
이날 대화는 사전 질문과 현장 질문을 중심으로 진행됐다. 직원들이 미리 제출한 질문의 핵심 키워드를 교육감이 직접 선택해 답변하고, 현장에서도 궁금한 사항을 자유롭게 묻고 답했다.
참석자들은 업무 과정에서 느낀 애로사항과 조직문화 개선 의견을 비롯해 교육감의 생각과 경험, 일상적인 관심사 등 다양한 주제를 놓고 이야기를 나눴다.
오석진 교육감은 "조직의 변화와 발전은 구성원 간 진솔한 소통에서 시작된다"며 "직원들의 목소리에 귀 기울이고 서로 존중하며 공감하는 조직문화를 만들어 가겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com