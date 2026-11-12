부산도시공사, 에코델타시티 'AI 방범 CCTV' 구축…무단침입 예방

AI 핵심 요약beta
- 부산도시공사는 12일 에코델타시티 1·2단계에 AI 방범 CCTV 통합망을 구축했다
- AI CCTV는 쓰러짐과 무단침입 등 이상행동을 감지해 관제센터에 알림을 보낸다
- 부산도시공사는 문화공원과 근린공원에도 CCTV를 추가 설치할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
문화공원 CCTV 추가 설치 계획
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산 에코델타시티 1·2단계에 이상 상황을 자동감지하는 인공지능(AI) 방범 CCTV 통합망체계가 구축됐다.
부산도시공사는 올 상반기 설치한 방범 CCTV와 관제 장소를 연결하는 통합망 구축 공사를 최근 마무리하고 관계 기관과 이관·운영 및 유지관리 방안을 협의하고 있다고 12일 밝혔다.
운영 대상은 현재 공사가 진행 중인 3단계 구역을 제외한 1·2단계 구역이다.
이번에 설치된 CCTV는 카메라가 사람과 사물 등 객체를 인식하고 이상행동을 감지하는 기능을 갖췄다. 사람이 쓰러지거나 특정 구역에 무단으로 침입하는 상황이 발생하면 관제용 PC로 알림을 보낸다.
관제센터는 알림이 발생한 구역의 상황을 신속하게 확인하고 대응할 수 있다. 기존처럼 관제 인력이 여러 화면을 일일이 확인하는 부담도 줄어들 것으로 보인다.
현재 AI 방범 CCTV는 에코델타시티 도로부지를 중심으로 설치됐다. 공사는 앞으로 조성 예정인 문화공원과 근린공원 등에도 CCTV를 추가 설치할 계획이다.
공원에 설치되는 CCTV는 도로부지 CCTV를 관제하는 장소에서 함께 운영해 통합 감시체계를 구축할 방침이다.
ndh4000@newspim.com