광명시, 지자체 자체 '매입임대주택' 7호 내년 공급...주거 사각지대 해소

AI 핵심 요약beta
- 광명시는 12일 자체 예산으로 매입임대주택 7호를 내년 공급한다고 밝혔다
- 시는 19억5000만원을 투입해 주택을 매입하고 개보수해 취약계층에 제공한다
- 내년 8월부터 입주를 진행하며 최대 30년간 거주할 수 있도록 지원한다
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[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시는 주거취약계층의 안정적인 주거생활을 지원하기 위해 지자체 자체 '매입임대주택' 7호를 내년 공급한다고 12일 밝혔다.
광명시가 자체 예산을 들여 직접 주택을 매입해 임대주택을 공급하는 것은 이번이 처음이다.
시는 전액 시비 19억 5000만 원을 투입해 광명동 2호, 철산동 1호, 소하동 4호 등 총 7호의 다세대주택 등을 매입한 뒤, 개보수를 거쳐 주거취약계층에 공급할 예정이다.
이번 사업은 기존 한국토지주택공사(LH)나 경기주택도시공사(GH)의 공공임대주택만으로는 고시원, 비닐하우스 등 비정형 주택에 거주하며 안전을 위협받는 지역의 주거 사각지대 수요를 감당하는 데 한계가 있다는 판단에 따라 추진됐다.
입주 대상은 광명시에 주민등록을 둔 무주택 세대 구성원으로, 생계·의료급여 수급자, 한부모가족, 최저주거기준 미달 가구, 장애인, 65세 이상 고령자 등 저소득층 가운데 비주택에 거주하는 주거취약계층을 우선 선정한다.
임대 기간은 최초 2년이며 최대 14회까지 재계약이 가능해 최장 30년간 안정적으로 거주할 수 있다. 임대보증금과 임대료는 국토교통부가 고시하는 영구임대주택 표준 기준을 적용해 주거비 부담을 최소화한다.
시는 내년 초 '광명시 매입임대주택 관리 및 운영 조례'를 확정하고 1월부터 본격적인 사업에 착수한다. 5월까지 주택 등기이전과 보수공사를 마친 뒤 7월 입주 신청을 받아 8월부터 입주를 진행할 계획이다.
박승원 광명시장은 "주거는 시민의 삶을 지탱하는 가장 기본적인 기반인 만큼 누구나 안정적인 보금자리에서 살아갈 수 있어야 한다"며 "시가 직접 주택을 확보하고 입주자의 정착까지 세심하게 살펴 누구도 소외되지 않는 촘촘한 주거안전망을 만들어 가겠다"고 말했다.
1141world@newspim.com