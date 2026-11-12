진주시, '2026 진주목페스타' 14일 팡파르…문화 콘텐츠로 상권 부활

AI 핵심 요약beta
- 진주시는 14일부터 이틀간 진주목상권에서 진주목페스타를 개최한다
- 본성동과 로데오거리 일대에 공연·체험·판매 프로그램을 운영한다
- 창작 뮤지컬 퍼레이드와 전통공연, 상권 이용 쿠폰 행사를 진행한다
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지역 경제 활성화 상인 참여
[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 활기를 잃어가던 경남 진주 원도심의 본성동과 로데오거리를 잇는 상권이 축제장을 되살아난다.
진주시는 오는 14일부터 15일까지 이틀간 진주목상권 일원에서 '2026 진주목페스타'를 개최한다고 밝혔다.
중소벤처기업부 로컬테마상권 육성사업의 하나로 마련된 이번 행사는 본성동과 로데오 상권이 연결된 뒤 처음 열리는 대규모 행사로, 역사 콘텐츠와 공연, 체험 프로그램을 상권 곳곳에 배치한다.
행사장에서는 정오부터 오후 8시까지 체험·판매 부스가 운영된다. 대표 프로그램인 창작 뮤지컬 '대금 부는 하모' 퍼레이드는 오후 1시와 3시, 5시에 진행된다. 이틀 동안 모두 6차례 열린다.
퍼레이드는 하모와 친구들이 빛을 잃은 목걸이 '신비의 보물 진주'를 찾는 과정을 그린 이동형 공연이다. 본성동과 로데오거리 일대를 오가며 관객의 참여를 유도하는 방식으로 진행된다.
개막식은 14일 오후 5시 진주대첩역사공원에서 열린다. 가수 디엔의 공연과 창작 뮤지컬, 개막 퍼포먼스에 이어 손승연과 도드리, 하모나이즈 등이 무대에 오른다.
방문객을 대상으로 한 '복주머니 보물찾기'도 마련된다. 본성동과 로데오거리에서 복주머니를 각각 찾은 뒤 제출하면 상권 이용 쿠폰 6000원을 받을 수 있다. 쿠폰은 각 3000원씩이다. 일부 쿠폰은 퍼레이드 중 관람객에게 직접 전달된다.
상권 내에는 상인들이 조리한 음식을 판매하는 미식존이 운영된다. 진주대첩역사공원에서는 소상공인시장진흥공단과 함께 전통시장·우수 소상공인 판매전도 열린다.
로데오거리에서는 조선시대 진주목을 주제로 한 '진주목 시간여행의 날'이 진행된다. 판굿과 잡희놀이 등 전통공연을 비롯해 갓 만들기, 호패 만들기, 민속놀이 체험이 운영된다. 조선시대 저잣거리와 프리마켓도 조성된다.
news2349@newspim.com