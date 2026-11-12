남양주도시공사 진접체육문화센터, 2026 최우수 공공체육시설 선정

AI 핵심 요약beta
- 남양주도시공사는 12일 진접체육문화센터가 최우수상을 수상했다고 밝혔다
- 진접체육문화센터는 시민 중심 운영과 프로그램 개선 성과를 인정받았다
- 전문가 컨설팅과 주민 소통으로 시설 관리와 공공서비스를 강화했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주도시공사가 운영하는 진접체육문화센터가 전국 우수 공공체육시설로 선정됐다.
남양주도시공사는 진접체육문화센터가 문화체육관광부와 국민체육진흥공단이 주최·주관한 '2026년 우수공공체육시설 선정 공모'에서 최우수상인 문화체육관광부 장관상을 수상했다고 12일 밝혔다.
이번 공모에는 전국 274개 공공체육시설이 참여했다. 문화체육관광부와 국민체육진흥공단은 체육진흥기금을 지원받아 건립된 공공체육시설을 대상으로 ▲경영관리▲운영활성화▲시설관리 등 3개 부문과 10개 평가지표를 종합 심사해 우수 시설을 선정했다.
진접체육문화센터는 공사가 운영하는 8개 체육문화센터 가운데 지원 요건을 충족해 이번 공모에 참여했다.
공사는 시민 중심의 시설 운영과 프로그램 개선, 안전관리 강화 등 운영 전반의 혁신 성과를 인정받아 최종 수상 기관으로 선정됐다고 밝혔다.
진접체육문화센터는 시설관리와 프로그램 운영, 마케팅 등 주요 분야에 전문가 컨설팅을 도입해 운영 실태를 객관적으로 진단하고 개선 과제를 도출했다. 이후 진단 결과를 실제 운영에 반영하며 시설 운영의 내실을 강화했다.
시민과의 소통도 확대했다. 주민협의회 운영과 시범운영 등 다양한 소통 창구를 마련해 이용자 의견을 수렴하고 서비스 개선에 반영하는 등 시민 참여형 공공체육시설 기반을 구축했다.
지역사회와 연계한 공공서비스도 강화했다. 주요 사업으로는 ▲초등학생 생존수영 교육▲장애 청소년 수영 참여 기회 확대▲시니어 맞춤형 건강 프로그램▲수상 안전 자격 취득 교육 등이 있다.
노후 시설 개선과 체계적인 안전관리에도 힘썼다. 무료 공개 수업인 '이음클래스'를 운영하고 이용 회원이 수영장 수질검사에 직접 참관하는 '워터코디' 제도를 도입해 고객 체감형 서비스와 운영의 투명성을 높였다.
남양주도시공사 관계자는 "이번 수상은 시민 가까이에서 공공체육시설의 책무를 다하기 위해 노력한 임직원들과 시민들의 관심과 참여가 만들어 낸 뜻깊은 결실"이라고 말했다.
이어 "진접체육문화센터는 공정한 이용 기회 확대와 시민 눈높이에 맞는 운영, 철저한 안전관리를 위해 지속적으로 노력해 왔다"며 "앞으로도 시민의 안전과 건강을 최우선으로 두고 더욱 신뢰받는 공공체육시설로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.
asj7376@newspim.com