GH, 지분적립형 분양주택 최고 2601대 1 경쟁률…240가구 모집에 2만946건 접수

AI 핵심 요약beta
- GH는 12일 광교 지분적립형 주택 240가구에 2만946건이 접수됐다고 밝혔다.
- 청년 특별공급은 36가구에 5768건이 몰려 160대 1 경쟁률을 기록했다.
- 분양가 25% 납부 후 20년간 지분을 추가 취득하는 방식으로 공급됐다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 경기주택도시공사(GH)가 전국 최초로 선보인 지분적립형 분양주택이 새로운 주거 모델로 주목받으며 높은 청약 경쟁률을 기록했다.
GH는 지난 9일부터 11일까지 진행된 수원 광교신도시 '광교 자연앤 센트레빌' 청약 접수 결과, 지분적립형 분양주택 240가구 모집에 총 2만946건이 접수됐다고 12일 밝혔다.
같은 단지에서 함께 공급된 일반 공공분양주택 360가구에도 3만856건이 신청되면서 단지 전체 청약 접수 건수는 총 5만1802건에 달했다. 지분적립형 분양주택의 평균 경쟁률은 특별공급 71대 1, 일반공급 1순위 100대 1로 집계됐다. 특히 36가구를 모집한 청년 특별공급에는 5768건이 몰려 전체 특별공급 신청 물량의 48.1%를 차지했으며 평균 경쟁률은 160대 1을 기록했다.
주택형별로는 청년 배정 물량 22가구가 공급된 전용 59㎡B형에 4629건이 접수되며 최고 210대 1의 경쟁률을 나타냈다.
광교 지분적립형 분양주택은 최초 분양가의 25%만 납부하고 잔여 지분에 대한 임대보증금을 예치하면 우선 입주할 수 있는 구조다. 입주 후에는 5년마다 지분대금과 가산이자를 납부하며 20%·20%·20%·15%씩 단계적으로 지분을 추가 취득해 20년 뒤 소유권 100%를 확보하게 된다.
함께 공급된 일반 공공분양주택 역시 일반공급 1순위 평균 184대 1의 높은 경쟁률을 보였으며 전용 84㎡A형은 10가구 모집에 2606건이 몰려 260대 1을 기록했다.
김용진 GH 사장은 "국내 최초로 선보인 광교 지분적립형 분양주택에 청년 세대를 비롯한 많은 도민이 뜨거운 관심을 보내주셨다"며 "초기 목돈 마련이 어려운 청년들에게 실질적인 주거 사다리가 될 수 있는 혁신적 공공주택을 지속해서 공급하겠다"고 말했다.
ssamdory75@newspim.com