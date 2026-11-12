"녹지축 훼손 우려" 인천녹색연합, 봉오∼경명 도로 건설 재검토 촉구

AI 핵심 요약beta
- 인천녹색연합은 12일 봉오∼경명 도로 재검토를 촉구했다
- 환경단체는 한남정맥 절토로 녹지축 훼손이 우려된다고 주장했다
- 인천시는 다음 달 말까지 사업 추진 방식을 결정할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 환경단체가 계양구와 서해구를 잇는 봉오∼경명 혼잡도로 건설로 녹지축 훼손이 우려된다며 사업 재검토를 촉구하고 나섰다.
인천녹색연합은 12일 성명을 내고 "인천시가 도로 건설을 위해 한남정맥을 최대 42ｍ 높이로 깎는 계획을 세웠다"며 "절토 높이가 40ｍ 이상인 구간만 300ｍ에 달하는 것으로 확인됐다"고 밝혔다.
이 단체는 "계양산과 천마산을 잇는 녹지 축을 훼손하는 계획"이라며 "산림과 지형 훼손을 최소화할 수 있도록 사업을 전면 재검토해야 한다"고 주장했다.
녹색연합은 예비타당성 조사를 수행한 한국개발연구원(KDI)도 해당 구간의 비탈면 안전성과 산림·지형 훼손, 경관 변화 등도 지적했다.
이 단체는 또 "청라나들목(IC)의 혼잡 자료만으로는 해당 도로의 독립적인 교통 개선 효과를 입증하기 어렵다"며 "새로운 도로 건설은 자동차 통행량을 늘려 에너지 소비와 환경오염 등 기후위기를 심화시킬 수 있다"고 주장했다.
인천시는 다음 달 말까지 사업 추진 방식을 결정할 방침이다. 봉오∼경명 혼잡도로 건설사업은 인천 계양구 효성동에서 서해구 공촌동까지 2.9㎞ 구간에 왕복 4차로 도로를 신설하는 사업으로 모두 2135억 원이 투입된다.
hjk01@newspim.com