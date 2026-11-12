박완수 경남지사 "농가, 인력 지원 체계 강화…사과 피해 대응방안 마련"

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 12일 밀양 사과농가를 찾아 수확작업을 지원했다
- 도와 밀양시·농협·대학생 등은 약 1ha 과수원에서 사과를 수확했다
- 경남도는 농촌인력중개센터를 통해 수확철 인력 지원을 강화하기로 했다
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농가 인력 확보·인건비 부담 문제 확인
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 =경남도가 수확철 인력 부족으로 어려움을 겪고 있는 밀양 사과농가를 찾아 현장 지원에 나섰다.
도는 12일 밀양시 산내면 송백리에서 밀양시와 농협, 공공기관, 대학생 등이 참여한 '도 단위 농촌일손돕기 행사'을 개최했다고 밝혔다.
참여자들은 사과 재배농가 2곳에 나뉘어 배치돼 약 1ha 규모 과수원에서 사과를 따고 수확물을 운반하며 구슬땀을 흘렸다.
행사에는 박완수 경남지사와 도·밀양시 공무원, 도의원·시의원, 농협중앙회 경남본부, 한국농어촌공사 경남지역본부 관계자, 여성단체 회원, 경상국립대 학생 등이 참석했다.
박 지사도 현장에서 사과 수확에 참여한 뒤 농업인과 관계자들을 만나 올해 작황과 출하 여건을 확인했다. 농가들은 수확 인력 확보의 어려움과 인건비 부담 등을 호소했다.
박 지사는 "고령화로 농촌의 인력 확보가 갈수록 어려워지고 있다"며 "수확 시기를 놓치지 않고 농산물을 거둬 농가 소득으로 연결하는 지원이 필요하다"고 말했다.
그러면서 "도와 시군, 농협이 협력해 인력지원체계를 강화하겠다"며 "밀양 사과 주산지의 열과(사과 껍질이 갈라지는 현상)피해 현황도 파악해 대응 방안을 마련하겠다"고 강조했다.
경남도는 농촌인력중개센터 19곳을 통해 농가의 작업 시기와 수요에 맞는 인력을 연결하고 있다. 단기간 인력이 필요한 농가에는 공공형 계절근로자 활용도 지원한다.
올해 가을철 농촌일손돕기는 지난달 12일부터 11월 27일까지 이어진다. 도와 시군, 농협 추진센터는 고령농과 질병·상해 등으로 영농에 어려움을 겪는 농가를 우선 지원하고 기관·단체와 대학생의 참여를 확대할 계획이다.
news2349@newspim.com