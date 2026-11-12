대전교육청, 초등 교육과정 우수사례 6개 학교 표창

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청이 12일 초등 교육과정 우수사례 6개교에 기관표창을 수여했다
- 학교별 특성과 학생 배움을 반영한 교육과정 운영 사례를 선정했다
- 시교육청은 우수사례 공유·확산과 교원 12명 표창을 이어갈 방침이다
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우수사례 공유·확산…12월 기여 교원 12명 교육감 표창
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청이 학교별 특성을 반영한 초등 교육과정 우수사례를 발굴해 학교 교육과정 운영에 활용하도록 지원한다.
12일 시교육청에 따르면 이날 교육감실에서 '2026 CURRICULUM ON AIR' 초등 교육과정 우수사례 공모에 선정된 6개 학교에 교육감 기관표창을 수여했다.
'CURRICULUM ON AIR'는 '교실의 변화를 켜다, 교육과정을 나누다'를 주제로 학교가 주도적으로 설계·운영한 교육과정 사례를 발굴하고 공유하기 위해 마련한 대전 초등 교육과정 우수사례 공모 사업이다.
이번 공모에서는 학교별 특성과 학생의 배움을 반영한 교육과정 운영 성과를 중심으로 우수사례를 선정했다.
선정 학교는 개념 기반 탐구 분야의 대전노은초와 대전성룡초, 학교자율시간 분야의 대전갈마초, 디지털 소양교육 분야의 대전글꽃초와 대전대암초, 지역 연계 교육 분야의 대전중촌초 등 모두 6개교다.
시교육청은 지난달 29일 열린 초등학교 교육과정 업무담당자 역량강화 연수에서 선정 결과를 발표하고 학교별 운영 사례를 공유했다. 우수사례가 개별 학교의 성과에 그치지 않고 다른 학교의 교육과정 설계와 운영에도 활용될 수 있도록 공유·확산을 이어갈 방침이다.
이와 함께 선정 학교의 교육과정 운영에 기여한 교원 12명에게도 다음 달 교육감 표창을 수여할 예정이다.
오석진 교육감은 "학교마다 지닌 특성과 여건을 교육과정에 담아 학생들의 배움으로 연결한 교직원들의 노력이 의미 있는 결실로 이어졌다"며 "앞으로도 학교가 자율적으로 교육과정을 운영하고 다양한 교육적 시도를 이어갈 수 있도록 우수사례 발굴과 현장 지원을 강화하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com