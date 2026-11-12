인천 제물포구 행정동 통폐합 추진…연구용역· 주민 의견 수렴 진행

AI 핵심 요약beta
- 제물포구가 12일 주민 편의와 행정 효율화를 위해 행정동 통폐합을 추진했다
- 연구용역으로 인구·면적을 분석해 적정 행정동 수와 조정안을 마련할 계획이다
- 통폐합 과정에서 명칭·청사 위치를 정하고 주민 의견수렴도 진행할 방침이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 옛 동구와 중구 내륙이 합쳐 새로 출범한 제물포구가 행정동 통폐합을 추진한다.
인천시 제물포구는 주민 행정 편의와 효율적 운영을 위해 행정동 통폐합을 내용으로 한 행정체제 개편을 추진한다고 12일 밝혔다.
제물포구는 행정구역 조정 연구용역을 통해 인구와 면적 등 제반 여건을 분석한 뒤 적정 행정동 수를 도출할 계획이다. 제물포구는 인구 10만명(10월 말 기준) 가량에 기존 동구 11개 동과 중구 내륙 7개 동 등 18개 행정동(법정동 51개)이 별도 조정 없이 유지돼 행정 효율성이 떨어지는 것으로 지적돼 왔다.
행정동은 토지 위치나 소유권을 구분하는 법정동과 달리 주민 행정 편의를 고려해 나눈 구역으로 동마다 행정복지센터가 운영된다. 제물포구의 행정동 1곳당 평균 인구는 5500여명으로 인천에서는 강화군과 옹진군을 제외한 9개 구 가운데 가장 적다.
함께 신설된 검단구는 3만4000여명으로 제물포구와 큰 차이를 보이고 있다. 제물포구는 행정동 통폐합 시 신규 명칭과 청사 위치, 유휴 청사 활용 방안 등을 마련하고 주민 의견수렴 절차도 진행한다는 방침이다.
제물포구 관계자는 "행정체제 개편 용역과 주민들의 의견을 반영, 합리적인 조정안을 마련하겠다"고 말했다.
jk01@newspim.com