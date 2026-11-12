전남개발공사의 '무안 본사' 주장에…광주도시공사 노조 "논의 시기상조"

AI 핵심 요약beta
- 광주도시공사 노조가 12일 통합공사 본사 무안 배치를 반박했다
- 노조는 통합 방안이 확정되지 않아 주사무소 논의는 시기상조라고 지적했다
- 주청사 결정은 노사 협의와 직원 의견을 반영해야 한다고 촉구했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[무안·광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주광역시도시공사 노조가 내년 통합공사 출범을 앞두고 본사 소재지를 무안에 배치해야 한다는 전남개발공사 노조의 주장을 정면으로 반박했다.
광주도시공사 노조는 12일 자료를 내고 "통합조례안이 의결이 되지 않고 에너지공사 신설에 대한 목소리가 나오는 등 통합 방안이 확정되지 않은 상황에서 통합공사의 주사무소 논의는 시기상조다"고 지적했다.
노조는 "통합공사의 주청사 문제는 양 기관과 노사가 참여하는 협의 과정에서 근로자 의견과 객관적 자료를 바탕으로 논의해야 한다"는 입장이다.
어느 한쪽이 장외에서 결론을 정해놓고 요구하는 방식은 갈등과 불안을 초래할 소지가 다분하다는 것이다.
아울러 "어떤 방식으로 통합이 되든 가장 중요한 것은 근로자의 불이익 방지"라며 "주청사 역시 근로자 권익에 큰 영향을 미치는 사안인 만큼 반드시 직원들의 의견이 반영돼야 한다"고 당부했다.
주청사에 대한 직원 투표를 두고는 "전남개발공사에서 응하지 않고 있어 아쉬움이 크다"고 평가했다.
bless4ya@newspim.com