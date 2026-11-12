제천 북부파크골프장 송학면 이전 결국 백지화 수순

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이상천 시장, "포전리 이전사업 전면 중단" 지시

시의회 반발에 동호인 야유까지 사업 원점에으로



고암동 원안 재추진 가능성 속 초고압 송전탑·진입로 등 난제…사업비 300억 원 전망까지

[제천=뉴스핌] 조영석 기자 = 제천시가 추진하던 북부지역 파크골프장 송학면 이전사업이 결국 중단될 전망이다. 시의회의 거센 반발에 이어 동호인들까지 동조하면서 야유와 고성까지 터져 나오면서 사업 추진에 제동이 걸렸다.

민선 9기 출범 이후 고암동에서 송학면 포전리로 사업지를 변경하려던 계획이 사실상 무산 수순에 들어가면서 북부 파크골프장 조성사업은 다시 원점에서 검토해야 하는 상황에 놓였다.

지난 7일 열린 제천시장기 파크골프대회에서 이상천 시장이 개회식 도중 참석자들의 야유로 개회식을 중단하고 행사장을 떠나는 불미스런 일이 발생했다.[사진=뉴스핌DB] 2026.11.12 choys2299@newspim.com

12일 제천시에 따르면 이상천 시장은 최근 송학면 포전리로 추진하던 북부 파크골프장 이전사업을 전면 중단하고 사업 방향을 재검토하도록 지시한 것으로 알려졌다.

이번 사태는 기존 고암동 파크골프장 사업을 중단하고 송학면 포전리로 이전하는 과정에서 불거진 예산 낭비 논란과 시의회 반발이 직접적인 배경으로 작용했다. 민선 8기 당시 추진된 고암동 북부 파크골프장은 36홀 규모로, 총사업비 164억 원을 투입해 산악형 파크골프장과 산책로, 클럽하우스, 주차장 등을 조성하는 사업이었다.

그러나 민선 9기 출범 이후 인수위에서 사업비와 운영비가 과다하다는 재검토 의견이 제기되면서 제천시는 기존 사업을 중단하고 송학면 포전리로 사업 대상지를 변경하는 방안을 추진했다.

시는 당초 164억 원 규모의 사업을 84억 원으로 줄이고 확보된 도비 60여억 원도 반납하지 않은 채 활용할 수 있어 시민 혈세를 아끼는 합리적인 선택이라고 설명했다. 기존 고암동 부지는 향후 2차 공공기관 유치 등을 위한 미래 성장자산으로 활용하겠다는 구상도 내놨다.

하지만 시의회 김정문 의원이 제동을 걸었다. 김 의원은 최근 제363회 제천시의회 임시회 5분 자유발언에서 기존 고암동 사업을 중단할 경우 설계용역비 8억6500만 원, 공사 선급금 4억1500만 원, 이장비와 업체 위약금 등을 포함해 약 27억 원의 매몰비용이 발생할 수 있다고 지적했다.

이미 부지 매입과 설계, 기반시설 조성 등에 상당한 예산이 투입된 상황에서 사업을 중단하고 새로운 사유지에 다시 시설을 조성하는 것이 과연 경제적인지 따져봐야 한다는 것이다.

제천시의 설명과 시의회의 문제 제기가 맞서면서 사업 변경을 둘러싼 논란은 지역 체육계로까지 번졌다. 결정적인 갈등은 지난 7일 금성면 청풍호파크골프장에서 열린 제천시장기 생활체육파크골프대회 개막식에서 표면화됐다.

이날 이상천 시장이 축사를 하는 도중 북부 파크골프장 이전에 불만을 품은 일부 참가자들이 야유와 고성을 쏟아낸 것으로 전해졌다. 현장 분위기가 격앙되면서 이 시장은 축사를 끝까지 마치지 못하고 행사장을 떠나는 상황까지 벌어졌다. 파크골프장 이전을 둘러싼 갈등이 공식 체육행사장에서 공개적으로 표출된 것이다.

제천시파크골프협회는 다음 날 사과 성명을 발표했다. 이제 관심은 중단된 송학면 이전사업 이후 고암동 기존 부지를 어떻게 활용할 것인지에 쏠리고 있다.

송학면 포전리 이전이 중단되면서 기존 고암동 부지에 파크골프장을 다시 조성하는 방안이 거론되고 있지만 이 역시 만만치 않은 과제를 안고 있다. 고암동 부지에는 초고압 송전탑이 설치돼 있는 데다 진입도로 신설 등 추가 기반시설 공사가 필요한 것으로 알려졌다.

이에 따라 기존 계획을 재추진할 경우 사업비가 당초 164억 원을 넘어 최대 200억 원에 이를 수 있다는 전망까지 나오고 있다.

지역 주민은 "파크골프가 인기 있는 생활체육인 것은 인정하지만 한 곳의 체육시설에 수백억 원을 쓰는 것이 과연 적절한지 따져봐야 한다"며 "다른 생활체육시설과 복지사업 등에도 예산이 필요한 만큼 투자 대비 시민 편익을 투명하게 공개해야 한다"고 말했다.

시 관계자는 "당초 파크골프 동호인들에게 예산을 절감해 각종 편의시설을 보강하려는 취지에서 이전사업을 추진했으나 시의회와 동호인들의 반대가 이어져 부득이 사업을 원점에서 검토해야 하는 상황"이라고 밝혔다.

choys2299@newspim.com