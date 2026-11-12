평택시, LH에 교통대책 재검토 요구…"과거 축소된 도로계획 개선돼야"

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[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 고덕국제신도시의 인구 증가에도 과거 축소된 도로계획이 유지되고 있어 한국토지주택공사(LH)에 교통 인프라 확충과 개발계획 재검토를 촉구하고 나섰다.

12일 시에 따르면 '고덕국제화계획지구 민·관·공 협의체' 제2차 회의를 열고 고덕국제신도시의 교통난 해소와 생활 기반시설 확충 방안을 논의했다.

'고덕국제화계획지구 민·관·공 협의체' 제2차 회의 모습[사진=평택시]

민·관·공 협의체는 고덕국제신도시 개발 과정에서 발생하는 주민 불편과 주요 현안을 해결하기 위해 구성된 소통 기구로 지난 9월 열린 1차 회의에서 교통·주차를 비롯해 국제학교, 체육시설, 공원·녹지 분야의 문제점과 개선 요구사항을 논의한 바 있다.

이날 회의에서는 고덕국제신도시의 인구와 교통수요가 증가했음에도 과거 축소된 도로계획이 그대로 유지되고 있다고 지적됐다.

앞서 LH는 2013년 제2차 개발계획 변경 당시 계획인구가 직전 계획보다 약 9493명 감소한 점 등을 반영해 입체교차로를 3개소에서 1개소로, 중심 간선도로를 2개 노선에서 1개 노선으로 축소한 바 있다.

하지만 지난 10월 승인된 제20차 개발계획 변경안에 따르면 고덕국제신도시의 계획인구는 최초 계획 대비 1만9148명(14.1%), 계획세대수는 1만4431세대(26.6%) 증가한 것으로 나타났다.

이에 최원용 평택시장은 "2013년 인구 감소를 이유로 도로시설을 축소했지만 이후 인구와 교통수요가 늘었음에도 이에 상응하는 기반시설 확충은 이뤄지지 않았다"며 "도시 규모 확대에 맞춰 도로와 주차장, 공원 등 기반시설도 함께 확충돼야 한다"고 강조했다.

이어 "증가한 인구와 향후 교통수요를 충분히 반영해 기존 계획을 원점에서 재검토할 필요가 있다" "LH는 실효성 있는 개선 대책을 마련해야 한다"고 말했다.

주민대표들도 "주요 도로의 상습 정체와 주차장 부족 등으로 많은 문제가 발생하고 있다"며 "향후 추가 입주가 진행될 경우 교통 여건이 더욱 악화될 수 있어 대책마련이 필요하다"고 주장했다.

이에 LH는 "주요 교차로 12곳을 대상으로 교통량 분석을 실시하고 그 결과를 바탕으로 개선 대책을 마련하겠다"며 "또한 3단계 도로의 조기 개통과 시청사 북측 도로 확장, 임시주차장 활용 등 교통·주차 환경 개선 방안도 함께 검토하겠다"는 입장을 전달했다.

시는 앞으로 협의체를 통해 주민 요구사항과 관계기관의 개선 대책 이행 여부를 지속적으로 점검하고 추진 상황과 성과를 주민들과 공유해 나갈 방침이다.

krg0404@newspim.com