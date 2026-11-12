김학서 세종시의원 "생산·소비 선순환, 자족경제 기반 갖춰야"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

인구 증가 둔화·북부 읍면지역 쇠퇴·재정구조 문제 제기

기업 유치·고용·정착·소비·세수 등 연계 중장기 전략 촉구

[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의 지속가능한 자족경제 기반 마련을 위해 기업 유치와 일자리 창출, 지역 정착을 연계한 중장기 발전 전략 마련 필요성이 제기됐다.

김학서 세종시의원은 12일 제110회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 인구 증가 둔화와 읍면지역 쇠퇴, 재정 부담 문제를 짚으며 자족기능 강화 전략 수립을 촉구했다.

김학서 세종시의원이 12일 제110회 정례회 제2차 본회의 시정질문에서 실질적인 자족경제 기반 마련을 위한 중장기 발전 전략 수립을 촉구했다. [사진=세종시의회] 2026.11.12 vincent977@newspim.com

김 의원은 "세종시의 2025년 말 인구가 39만8536명으로 증가율이 0.4%에 그치고, 출범 이후 처음으로 전입보다 전출이 많은 순유출을 기록했다"며 "공공기관 이전과 주택 공급에 의존한 기존 인구 증가 방식에 한계가 있다"고 진단했다.

특히 "연서·전의·전동·소정면 등 북부 4개 면의 인구가 세종시 출범 이후 약 25.7% 감소했다"며 "산업단지 조성이 실제 고용과 근로자 가족의 지역 정착으로 이어져야 한다"고 강조했다.

산업단지 고용 실적 관리의 문제도 제기했다. 세종시 산업단지 고용인원으로 제시된 1만8556명이 실제 종사자가 아닌 입주계약 당시 고용계획 인원이라는 것이다.

김 의원은 "기업 유치 성과를 투자액과 고용계획뿐 아니라 실제 고용 인원, 관내 거주율, 지역경제 기여도와 지방세수 증가까지 종합적으로 평가해야 한다"고 주문했다.

그러면서 "산업단지 근로자의 지역 정착을 위해 주거·교통·교육·상권 활성화 정책을 연계할 필요가 있다"며 "지역인재 양성과 지역특화산업 육성도 실제 취업과 소득 증가로 이어지도록 해야 한다"고 밝혔다.

김 의원은 기업 유치부터 고용·정주·소비·세수까지 연결하는 중장기 자족기능 강화 로드맵 수립도 제안했다. 5년 단위 기업 유치 목표와 10년 단위 지역 고용·정착인구 확대 목표, 20년 단위 지역경제 및 지방세수 성장 목표를 설정하고 이를 통합 관리해야 한다는 것이다.

이와 함께 정책의 연속성을 확보하기 위해 경제부시장을 중심으로 관계 부서가 공동 실행계획과 성과지표를 마련해 의회에 보고할 것을 요청했다.

김 의원은 "기업을 유치하고 산업을 육성해 지역에서 일자리와 소득을 만들고 그 결과 지방세수도 늘어나는 구조를 갖춰야 한다"며 "기업이 들어오고, 사람들이 일하고, 가족과 함께 정착하며 지역에서 생산하고 소비하는 경제적 선순환 구조를 반드시 만들어야 한다"고 말했다.

vincent977@newspim.com