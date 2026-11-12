에반, '뜨거운 안녕' OST 참여…14일 '블랙 앤 블루' 발매

AI 핵심 요약beta
- 에반은 12일 tvN 드라마 ‘뜨거운 안녕’ OST 참여 소식을 알렸다
- OST ‘블랙 앤 블루’는 14일 오후 6시 음원 사이트에서 공개된다
- 컨트리 팝 기반 곡으로 청춘의 방황과 성장을 담아 극 몰입도를 높인다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 솔로 아티스트 에반이 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕' OST 가창에 참여해 청춘들의 방황과 성장에 감성을 더한다.
12일 하이브 뮤직그룹 레이블 빌리프랩에 따르면 에반이 부른 tvN 수목드라마 '뜨거운 안녕' OST Part 2 '블랙 앤 블루(Black & Blue)'가 오는 14일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 공개된다.
'블랙 앤 블루'는 컨트리 팝 사운드 기반의 곡이다. 반복되는 일상에 지쳐가는 감정과 그 속에서 벗어나고 싶어 하는 내면의 갈등이 섬세하게 담긴다. 에반은 청춘들의 방황과 성장을 호소력 짙은 보컬로 노래하며 극의 몰입도를 높일 예정이다.
지난 11일 첫 방송된 '뜨거운 안녕'은 꿈을 향해 질주하던 '무명 개그맨 삼인방'이 '정체불명 수상녀'를 만나며 벌어지는 이야기를 그린 작품이다. 저마다의 내일을 찾아가는 청춘들의 뜨겁고도 아름다운 '실패 청산 성장기'가 펼쳐진다. 각자의 방식으로 치이고 깨지며 처참히 실패하지만, 포기하지 않고 다음 스텝으로 나아가는 이들의 모습이 위로와 공감을 전한다.
한편 에반은 지난 9월 발매한 미니 1집 '데스 오브 미(DEATH OF ME)'로 '하프 밀리언셀러'를 달성한 것은 물론, 미국 '빌보드 200', 일본 오리콘, 영국 오피셜 차트 등에 이름을 올리며 글로벌 음악 시장에서의 존재감을 뚜렷하게 각인했다. 그는 오는 12월 25일 '2026 SBS 가요대전', 내년 1월 15일 '디 어워즈 2027 인 파리'(D AWARDS 2027 in PARIS)에 출연해 무대를 펼칠 예정이다.
moonddo00@newspim.com