완주군, 대학생 어학·자격시험 '응시료' 최대 17만 원 지원

AI 핵심 요약beta
- 완주군은 12일 대학생·대학원생 시험 응시료를 연간 최대 17만원 지원했다
- 지원 대상은 응시 전 한 달부터 완주군에 거주한 학생이다
- 어학·한국사 등 20종 시험을 대상으로 예산 소진 때까지 신청받는다
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지난1월 응시분부터 소급 적용…완주 거주 대학생·대학원생 내달 24일까지
[완주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 완주군은 올해 어학·자격시험에 응시한 대학생과 대학원생에게 1인당 연간 최대 17만 원의 응시료를 지원한다고 12일 밝혔다.
지원 대상은 지난 1월 1일부터 12월 13일까지 지원 대상 시험에 실제 응시한 대학생과 대학원생이다. 시험 응시일 1개월 전부터 계속 완주군에 주민등록상 주소를 둔 경우 신청할 수 있으며 휴학생도 포함된다.
지원 시험은 토익스피킹, 오픽, 토플, 아이엘츠, 지텔프, KBS한국어능력시험 등 어학시험 19종과 한국사능력검정시험 심화 등 총 20종이다.
상반기보다 지원 종목이 확대됐으며 추가된 시험도 올해 1월 1일 이후 응시한 경우 소급 신청할 수 있다.
연말 시험 응시자는 내달 13일까지 시험을 치른 뒤 24일까지 신청서와 구비서류를 제출해야 한다. 다만 예산이 소진되면 접수가 조기에 마감될 수 있다.
이번 사업은 완주군 교육발전특구 사업의 하나로 우석대학교 대학일자리본부와 함께 운영한다. 신청서는 우석대학교 진로취업지원센터 이메일로 제출하면 된다.
지원 대상 시험 종목과 구비서류 등 자세한 사항은 우석대학교 진로취업지원센터에서 안내받을 수 있다.
lbs0964@newspim.com