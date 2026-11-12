순창군·전북교육청, 교육협력 강화…지역 교육현안 해결 공동 대응

AI 핵심 요약beta
- 순창군은 12일 전북교육청과 교육협력 간담회를 열었다
- 회문산 교육센터와 순창제일고 테니스장 지원을 건의했다
- 교육청은 지역시설 활용 돌봄과 청소년 공간 확충을 제안했다
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순창제일고 테니스구장 8면 비가림시설 설치, 면지역 돌봄 확충 논의
[순창=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 순창군은 전북교육청과 교육협력 정책간담회를 열고 지역 교육현안을 공유하는 한편 사업 추진을 위한 협력 방안을 논의했다고 12일 밝혔다.
간담회에서 군은 지역 여건과 교육수요를 반영한 주요 현안사업을 설명하고 교육청의 관심과 지원을 요청했다. 주요 건의사업은 회문산 생태·역사문화 교육센터 조성과 순창제일고 테니스구장 비가림시설 설치 등이다.
회문산 생태·역사문화 교육센터는 회문산의 자연환경과 역사적 가치를 활용해 학생들에게 생태·역사 체험 기회를 제공하고 민주시민 의식을 함양하기 위한 사업이다.
군은 사업대상지 토지매입을 완료했으며, 2027년 기본계획 수립을 위한 용역비 반영을 건의했다. 순창제일고 테니스구장 비가림시설 설치와 관련해서는 노후 배수시설과 열악한 훈련환경 개선 필요성을 설명했다.
학생 선수들이 안정적인 환경에서 훈련하고 경기력을 높일 수 있도록 시설 확충을 요청했으며, 학교 측 추가 의견을 반영해 훈련 여건 개선과 대회 유치를 고려한 8면 규모 시설 조성을 제안했다.
교육청은 면 지역 돌봄 여건 개선을 위해 작은도서관 등 기존 지역시설을 활용한 학교 밖 돌봄 거점 발굴과 운영 방안을 제시했다.
중학교가 있는 면 지역을 중심으로 청소년문화의집을 설치해 청소년 문화·여가활동 공간을 확충하는 방안도 논의했다.
양 기관은 지역 교육현안에 대한 의견을 공유하고 학생들의 다양한 교육수요에 대응하기 위해 지속적으로 소통하기로 했다. 논의된 사업들이 실질적인 교육환경 개선으로 이어질 수 있도록 구체적인 협력 방안도 마련할 계획이다.
최영일 순창군수는 "지역의 교육 여건을 개선하기 위해서는 지자체와 교육청의 긴밀한 협력이 중요하다"며 "앞으로도 교육청과 적극적으로 소통해 아이들이 지역에서 배우고 성장할 수 있는 교육환경을 만들어 나가겠다"고 말했다.
천호성 교육감은 "순창의 전북유학이 100명 시대를 눈앞에 둔 것은 작은 학교와 지역이 함께 일군 소중한 성과"라며 "주거·돌봄 기반 확충과 교육 여건 개선을 통해 아이들이 찾아오고 머무는 지속가능한 교육환경을 만들어 가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com