콘진원, '2026 애니메이션 부트캠프 데모데이' 성료…총 3억4500만원 시상

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 10일 '애니메이션 부트캠프 데모데이'를 성료했다고 12일 밝혔다.

이번 행사는 애니메이션 부트캠프에 참여한 제작사들의 프로젝트 성과를 공유하고, 국내 애니메이션의 새로운 기획개발 방향과 사업화 가능성을 모색하기 위해 마련됐다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 2026년 애니메이션 부트캠프 데모데이 현장사진. [사진=콘진원] 2026.11.12 alice09@newspim.com

이번 행사는 애니메이션 부트캠프 프로젝트 피칭, 애니메이션 유통 미니 세미나, 웹툰 지식재산권(IP) 애니메이션화 파일럿 쇼케이스, 애니메이션 부트캠프 및 기획개발 공모전 시상식, 네트워킹 총 5개 프로그램으로 진행됐다.

2017년 시작된 애니메이션 부트캠프는 올해 10년째를 맞이한 콘진원의 대표적인 애니메이션 기획개발 지원사업이다.

지난해까지 총 156개 프로젝트의 기획개발을 지원했으며, 제작지원 사업 선정 등 83건의 후속사업 연계와 해외 주요 마켓 참가 및 글로벌 콘텐츠 기업 대상 프로젝트 피칭 등 114건의 글로벌 진출을 지원했다.

또한 KBS, EBS, TV조선 등 국내외 방송 및 애니메이션 플랫폼을 통한 방영·배급 성과도 창출했다.

이번 데모데이에서는 지난 5월 선정된 애니메이션 부트캠프 11개 프로젝트의 최종 바이블이 공개됐다. 각 프로젝트는 약 6개월간 발전시켜 온 작품의 세계관과 캐릭터, 스토리 등을 구체화하여 바이블에 담아냈다.

콘진원은 참여 프로젝트의 경쟁력 강화를 위해 전문가 멘토링, 실무교육, 국·영문 바이블 제작, 글로벌 워크숍 등을 지원했다.

이를 통해 초기 기획 단계의 프로젝트를 구체적인 작품 기획안으로 발전시키고, 데모데이에서 산업 관계자들과 후속 제작 및 사업화 가능성을 논의할 수 있는 기회를 마련했다.

애니메이션 유통 세미나에서는 기획 단계 유통 전략, 채널별 유통 전략, 캐릭터화 전략, 인공지능(AI) 시대 콘텐츠 시장 투자 전략 등을 주제로 5명의 전문가가 참여해 애니메이션 산업의 유통 및 사업화 방향을 논의했다.

더불어 올해 처음 선보이는 '웹툰 IP 애니메이션화 파일럿 쇼케이스'에서는 웹툰 IP 보유사와 애니메이션 제작사 간 협업을 지원하고, 이를 통해 제작된 파일럿 영상을 공개했다. 이를 통해 웹툰의 매력적인 이야기와 캐릭터가 애니메이션으로 확장될 수 있는 가능성을 확인하고, 원천 IP 보유사와 애니메이션 제작사 간 새로운 협력 모델을 모색했다.

지난 10일 행사에서는 부트캠프 참여 프로젝트 11개 중 우수 프로젝트 5개를 선정해 시상했다. 대상에는 한시간컴(주)의 '방울방울 쥐방울' 작품이 수상했으며, 최우수상에는 주식회사 문픽의 '이세계 천자문', ㈜스튜디오 길스토리의 '한국괴물관리협회' 작품이 수상했다.

마지막으로 우수상에는 주식회사 비욘드에이의 '요괴탐정 강하나', 토리네 만화 공작소의 '토리의 꿈' 작품이 선정됐다.

우수상을 수상한 토리네 만화 공작소의 '토리의 꿈'은 청각장애를 가진 창작자가 AI 기술을 적극 활용해 창작 과정의 어려움을 극복하고 작품의 완성도를 높인 사례다.

애니메이션 기획개발 공모전은 신규 애니메이션 시나리오와 독립단편 애니메이션 기획안을 발굴하기 위해 추진됐다.

총 202편이 접수됐으며, 전문가 심사를 거쳐 선정된 우수 기획안 15편에 한국콘텐츠진흥원장상을 수여했다. 시나리오 부문 5편에는 총 2500만 원, 독립단편 애니메이션 부문 10편에는 총 2000만 원 규모의 포상금이 주어졌다.

김윤지 한국콘텐츠진흥원장은 "애니메이션 산업의 경쟁력은 참신한 아이디어를 발굴하고, 이를 완성도 높은 콘텐츠로 발전시키는 기획개발 단계에서부터 시작된다"고 말했다.

이어 "앞으로도 우수한 애니메이션 프로젝트가 실제 제작과 IP 사업화로 이어질 수 있도록 지원을 강화하고, K애니메이션의 글로벌 시장 진출 기반을 확대하겠다"라고 덧붙였다.

alice09@newspim.com