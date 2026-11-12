전북도, 새만금 첨단산업 거점화 속도…특구 지정·SOC 구축 '총력'

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현대차그룹 9조 투자 연계…AI·수소·로봇산업 육성 기반 마련

재생에너지 10GW 확대·법인세 감면 추진…2035년 개발 성과 목표

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 새만금 기본계획 변경으로 산업용지 배치와 기반시설 구축 일정이 구체화됨에 따라 특구 지정과 재생에너지 확대 등 후속 사업을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

이번 계획 변경으로 새만금 개발 목표는 2035년까지 가시적인 성과를 창출하는 방향으로 전환됐다. 산업용지도 기업 수요에 맞춰 군산·김제·부안에 균형 있게 배치돼 지역 전반으로 성장 효과가 확산될 것으로 기대된다.

전북특별자치도청 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.11.12 lbs0964@newspim.com

특히 현대차그룹의 9조 원 규모 투자를 비롯해 이차전지와 로봇, AI 등 첨단산업 투자가 본격화하면서 관련 산업 기반 조성에도 탄력이 붙을 전망이다. 현대차그룹이 구상하는 AI데이터센터(AIDC)와 로봇클러스터, 수전해플랜트, 태양광발전, AI 수소시티 등은 안정적인 전력과 용수 공급, 물류 인프라가 필수적이다.

이에 변경안에는 첨단산업에 필요한 전력·용수 확보 방안과 함께 신항 2027년 2선석, 공항 2030년, 철도 2033년 등 핵심 SOC 구축 일정이 반영됐다.

새만금 수변도시에 조성되는 AI 수소시티는 2027년 지정 예정인 정부 AI 시범도시와 연계해 수소와 AI, 로봇이 결합된 미래도시로 육성할 계획이다. 모빌리티와 로봇산업 실증을 통해 관련 기업의 후속 투자도 유도한다는 구상이다.

전북도는 현대차그룹이 추진하는 1.8GW 규모 재생에너지 사업을 지원하고 AI 수소시티의 원활한 추진을 위한 법령 개정과 국비 지원 근거 마련에도 나선다. 세제 혜택을 제공할 수 있는 특구 지정도 추진할 방침이다.

아울러 초광역권전략산업특구와 규제자유특구 지정을 통해 규제 완화와 금융·세제 지원을 확보할 계획이다. 특구 지정 시 법인세와 관세 감면 등 기업 지원과 신산업 규제 해소를 위한 제도적 기반도 마련될 것으로 기대된다.

재생에너지 설비용량은 기존 7GW에서 10GW로 확대하는 계획에 맞춰 태양광과 해상풍력 사업을 지원하고 RE100 산업단지 지정을 위한 협의도 이어간다. 공항과 철도, 신항, 도로, 용수, 전력 등 기반시설이 적기에 구축되도록 광역기반시설 설치계획 수립에도 대응할 예정이다.

전북도는 향후 매립·조성과 SOC 구축, 제도적 지원을 핵심 과제로 꼽았다. 2035년까지 개발을 마무리하기 위해 새만금개발공사의 공사채 발행과 매립 일정을 점검하고 산업용지 공급 시기에 맞춰 도로·항만·철도 등 기반시설 구축을 추진할 계획이다.

이와 함께 초광역권전략산업특구를 통한 규제 완화와 앵커기업·협력기업이 참여하는 연구개발(R&D) 등 정부 지원사업을 새만금에 연계하기 위해 관계 기관과 협의를 이어갈 방침이다.

이원택 전북지사는 "초광역권전략산업특구 지정 등 후속 절차를 관계 기관과 지속 협의해 새만금이 지역의 성장동력으로 자리 잡도록 최선을 다하겠다"며 "매립·조성과 SOC 구축, 제도적 지원 등 주요 과제를 차질 없이 추진해 새만금 개발이 전북 발전의 성과로 이어지도록 하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com