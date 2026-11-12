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[신종 사채 늪] ① "120만원이 일주일 뒤 200만원, 협박까지"…판치는 '상품권 사채'

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  • 12일 피해자들이 상품권 사채의 과도한 상환 요구를 호소했다
  • 상품권 거래를 가장해 단기간에 원금보다 크게 부풀린 금액을 요구했다
  • 상환이 늦어지면 가족에게 채무를 알리겠다며 협박한 사례도 발생했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상품권 예약판매 가장한 고금리 대출…일주일 만에 원금의 1.5배 요구
금액별 상환액 정한 '표준 단가표'…텔레그램서 개인정보 공유하며 불법추심
약속한 기한 지키지 못하면 판매대금 200% 배상한다는 조항도

[서울=뉴스핌] 유재선 고다연 기자 = 급하게 돈이 필요한 사람에게 돈을 빌려준 뒤 짧은 기간 안에 원금보다 훨씬 많은 금액을 상품권으로 돌려받는 이른바 '상품권 사채'가 기승이다. 일주일 만에 원금의 1.5배가 넘는 금액을 갚도록 요구하고 갚지 못하면 가족·지인에게 채무 사실을 알리겠다며 협박하는 등 추심 피해도 잇따르고 있다.

12일 뉴스핌 취재를 종합하면 상품권 예약판매를 가장한 고금리 대출을 이용했다가 과도한 상환 요구와 협박을 받았다는 피해 호소가 온라인 커뮤니티와 법률 상담 플랫폼 등에 잇따라 올라오고 있다. 

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 2026.11.12 jason14@newspim.com

◆ 선 현금 지급·후 상품권으로 회수…빌린 돈보다 몇배 많은 상환액

상품권 사채는 돈을 빌리는 사람이 상품권 판매자, 사채업자가 구매자 역할을 하는 방식이다. 사채업자가 상품권 구매대금을 미리 지급하면 채무자는 약속한 날짜에 원금보다 높은 금액의 상품권을 전달하거나 현금으로 상환한다. 겉으로는 상품권 거래처럼 보이지만 실제로는 원금에 높은 이자를 붙여 갚는 고금리 대출이다.

A씨는 한 상품권 업체와 현금으로 100만원을 받고 130만원 상당 상품권을 돌려주기로 했다가 은행계좌가 수개월째 압류된 사연을 지난 5월 '예약 상품권 사채 피해자 모임' 온라인 카페에 올렸다. A씨는 약속한 날 우선 상품권 100만원을 주고 3일 안에 나머지 30만원어치 상품권을 주겠다고 업체에 제안했다. 하지만 업체가 이를 거절하고 기간을 어겼다며 위약금을 요구했다는 게 A씨 주장이다.

B씨는 업자에게 120만원을 빌렸다가 530만원을 돌려달라는 압박을 받았다는 글을 온라인 변호사 상담 플랫폼에 올렸다. B씨는 당초 현금 30만원을 받고 모바일 상품권으로 45만원을 갚았다. 이후 거래에서 120만원을 빌리고 일주일 뒤 200만원어치 상품권을 주기로 했다. 일주일 만에 원금보다 80만원(66.7%) 많은 금액을 돌려줘야 하는 셈이다.

B씨는 약속한 날짜까지 상품권을 건네지 못했다. 그러자 업자가 돌변해 400만원을 요구하더니 피해보상금 등을 포함해 530만원을 달라는 내용증명을 보냈다는 게 B씨 설명이다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 2026.11.12 jason14@newspim.com

◆ 현금 120만원=상품권 200만원 '표준단가표'…불법 추심·협박에 시달려

상품권 사채는 금액별 상환액을 정해놓은 '표준 단가표'도 존재했다. 현금 20만원은 상품권 30만원에 해당하고 현금 50만원은 상품권 80만원에 해당한다는 식이다. 현금으로 120만원을 빌리면 상품권으로 200만원을 돌려줘야 한다. 급하게 돈이 필요한 사람이 '울며 겨자 먹기'로 돈을 빌리는 심리를 이용한 수법이다.

[서울=뉴스핌] 유재선 기자 = 2026.11.12 jason14@newspim.com

거래 과정에서는 카카오톡 등 메신저를 통해 '물품판매계약서'를 작성한다. 약속한 기한을 지키지 못하면 판매대금 200%를 배상한다는 조항도 담는다. 무심코 빌린 소액이 눈덩이처럼 커지는 구조다.

상품권 사채 피해자는 불어난 빚과 함께 불법 추심에도 시달린다. 상품권 사채 업자들은 텔레그램에서 '사고자 조회방'을 운영하며 채무자의 이름 등 개인정보를 공유한다. 온라인 변호사 상담 플랫폼에는 상품권 사채를 이용했다가 과도한 상환 요구와 협박에 시달렸다고 호소하는 게시글이 잇따랐다.

C씨는 온라인 메신저를 통해 150만원을 받고 230만원 상품권을 돌려주기로 했다가 불법 추심에 시달리고 있다는 글을 온라인 변호사 상담 플랫폼에 올렸다. 돈을 제 때 갚지 못하자 업자가 욕설과 함께 부모에게 채무 사실을 알리겠다고 협박했다는 게 C씨 설명이다.

전문가들은 상품권 예약판매를 가장한 고금리 대출이 대부업법 위반으로 처벌될 수 있다고 설명했다.

방민우 법무법인 민 변호사는 "형식이 상품권 거래라도 실질적으로 고금리 금전대부를 영업한다면 대부업법 적용 대상이 될 수 있다"며 "상품권 매매업체처럼 상호를 내걸고 광고한다고 해서 대부업법상 등록 의무나 관련 규제를 피할 수 있는 것은 아니다"라고 말했다.

이어 "피해자들은 대부업법 위반 혐의로 신고할 수 있고 법정 최고이자율을 초과한 이자는 무효를 주장하거나 이미 지급한 초과이자의 반환을 청구할 수도 있다"고 덧붙였다.

jason14@newspim.com

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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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