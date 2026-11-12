서울북부보훈지청, 북한산 둘레길 '수유 국가관리묘역 안내판' 설치

AI 핵심 요약beta
- 서울북부보훈지청은 12일 순국선열의 날을 맞아 QR 안내판을 설치한다고 밝혔다
- 북한산 둘레길 등 44곳에 안내판을 설치해 독립운동가 역사를 알릴 계획이다
- 전자책에는 독립운동가 15명의 공적과 묘역 안내도, 길찾기 기능이 담겼다
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[서울=뉴스핌] 이형섭 기자 = 서울북부보훈지청은 제87회 순국선열의 날을 맞아 서울 수유 국가관리묘역 전자책(E-북)에 접속할 수 있는 정보무늬(QR코드) 안내판을 설치할 예정이다.
12일 지청에 따르면 설치 장소는 북한산 둘레길 등 총 44곳으로 이를 통해 많은 국민들이 독립운동가들의 역사와 의미를 자연스럽게 접할 수 있도록 할 계획이다.
서울 수유 국가관리묘역의 전자책(E-북)에는 강북구 북한산 자락에 안장된 심산 김창숙(대한민국장, '62)과 의암 손병희(대한민국장, '62) 선생을 포함해 15명의 독립운동가에 관한 정보가 담겨 있다. 전자책에는 묘역 안내도와 인물별 공적 등의 내용과 함께 지도 길찾기 기능이 포함돼 있어 독립유공자 묘소를 쉽고 편리하게 찾을 수 있도록 했다.
서울북부보훈지청은 이번 정보무늬 안내판을 원목형 24개와 철판형 20개로 제작해 북한산 둘레길의 나무, 이정표, 안내판에 배치할 계획이다. 이를 통해 북한산을 찾는 등산객들에게 독립유공자들의 나라사랑 정신을 느끼고, 독립의 역사에 대한 인식을 높이려는 취지다.
특히 오는 13일에는 GS리테일 임직원 봉사단이 방문해 안내판 설치 작업에 함께할 예정이다. 국가보훈부와 GS리테일은 지난 10월 29일 독립유공자 산재묘소 스마트 안내판 설치 등 보훈문화 확산을 위한 '보훈 사회공헌 업무협약'을 체결한 바 있다.
이희정 지청장은 "이번 정보무늬(QR코드) 설치를 통해 국민들이 서울 수유 국가관리묘역에 잠들어 있는 독립유공자들의 숨결을 가까이 느끼고 기억했으면 한다"며 "애국선열들의 공훈을 알리기 위해 다방면으로 노력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com