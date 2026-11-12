금감원, 증권사 발행어음 고금리 경쟁에 제동…"리스크관리 강화"

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9개 종투사 임원 간담회, 건전성·유동성 관리 주문

모험자본 공급 11조6000억원, 양적 확대 넘어 질적 개선 강조

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 금융감독원(이하 금감원)이 증권사 발행어음과 종합투자계좌(IMA) 사업 확대에 따른 건전성·유동성 관리 강화를 주문했다. 모험자본 공급 규모가 늘어나는 만큼 투자 대상의 질적 개선과 내부통제 강화에도 나서야 한다고 강조했다.

금감원은 12일 금융투자협회에서 9개 종합금융투자사업자(종투사)의 리스크관리 총괄임원(CRO) 및 운용부문장과 간담회를 열고 발행어음·IMA 사업의 위험관리와 모험자본 공급 확대 방안을 논의했다고 밝혔다.

서재완 금감원 금융투자부문 부원장보는 최근 증권사 2곳이 발행어음 사업에 신규 진입하고 퇴직연금 편입 가능 상품도 다양해지면서 발행어음·IMA 조달 규모가 지속적으로 확대될 것으로 예상했다.

실제로 종투사의 발행어음 조달 잔액은 2025년 말 51조3000억원에서 올해 6월 말 55조9000억원으로 증가했다. IMA 조달 잔액도 같은 기간 1조2000억원에서 3조6000억원으로 늘었다.

서울 여의도 금융감독원. [사진=뉴스핌DB]

서 부원장보는 금리와 주가 등 대내외 금융시장 불확실성이 높은 상황에서 해외투자를 비롯한 고위험 투자상품의 부실 가능성에 선제적으로 대비해야 한다고 강조했다. 특히 최근 시장금리 상승과 맞물린 고금리 발행어음 상품 출시에 대해서는 지속 가능한 수준에서 관리할 것을 당부했다.

유동성 관리 강화도 주문했다. 위기상황 분석과 비상자금조달계획을 마련하고 장기 운용자산의 회수계획을 면밀히 점검해야 한다는 것이다. 새로 도입되는 조정유동성비율에 대응해 자금 조달·운용 만기를 다변화하고 유동성 대응 시스템을 개선할 필요성도 제기했다.

모험자본 공급과 관련해서는 양적 확대를 넘어 질적 성과를 내야 한다고 강조했다.

금감원에 따르면 종투사의 모험자본 공급액은 올해 1분기 말 13조4040억원에서 2분기 말 15조9511억원으로 19.0% 증가했다. 이 가운데 30% 한도 산정에 반영되는 모험자본 공급액은 9조6467억원에서 11조6184억원으로 늘었다. 발행어음·IMA 조달액 대비 비중도 16.8%에서 19.5%로 상승했다.

서 부원장보는 기술력과 성장 잠재력이 있지만 투자 사각지대에 놓인 기업을 적극 발굴할 것을 요청했다. 특히 KB증권이 모험자본 투자 플랫폼을 통해 벤처투자조합의 제안서를 접수하고 출자를 검토하는 사례를 언급하며 혁신기업 발굴 채널 확대를 당부했다.

금감원은 종투사의 기업신용공여 관련 위험관리 체계를 강화하기 위해 업계와 공동으로 '기업신용공여 리스크관리 모범규준'도 마련하고 있다. 모범규준에는 심사역의 전문성과 독립성, 기업의 영업·재무위험 및 상환계획 심사, 신용상태에 대한 사후관리 기준 등이 포함될 예정이다.

발행어음·IMA 운용 과정에서 고유재산과의 이해상충을 방지하기 위한 정보교류 차단장치의 실효성 확보도 강조했다. 금감원은 업계와 운영 중인 '정보교류차단 제도정비 태스크포스(TF)'를 통해 관련 기준과 운영절차를 논의하고 있다.

아울러 지난 9일부터 한시적으로 시행 중인 신용공여 담보비율 유지의무 면제 조치가 과도한 차입투자, 이른바 '빚투' 확대로 이어지지 않도록 증권사별 적용 기준을 명확히 안내하고 종목별·차주별 한도 관리를 강화할 것을 요청했다.

간담회에 참석한 증권사 임원들은 투자자 보호체계를 재점검하고 감독당국이 제시하는 가이드라인을 내부 규정에 반영하겠다는 입장을 밝혔다. 신규 인가 사업자들은 당분간 건전성과 유동성 관리에 중점을 두겠다고 설명했다.

금감원은 앞으로 발행어음·IMA 관련 리스크관리 및 내부통제 제도 개선을 추진하는 한편, 모험자본 공급 현황을 지속적으로 점검하고 업계 의견을 수렴할 계획이다.

dconnect@newspim.com