[프로야구] 오스틴 LG와 5년 동행 계속, '1년 200만 달러' 재계약 합의

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[서울=뉴스핌] 유다연 기자=LG가 오스틴 딘과 5년째 동행을 이어간다.

LG는 12일 "외국인 선수 오스틴과 1년 200만 달러 재계약에 합의했다. 이는 KBO리그 역대 외국인 타자 중 최고 연봉 기록"이라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] LG의 오스틴. [사진 = LG 트윈스] 2026.10.03 wcn05002@newspim.com

오스틴은 LG의 외국인 타자 잔혹사를 끊은 선수로도 잘 알려졌다. 2023년 입단해 첫 해부터 139경기 타율 0.313, 163안타(23홈런) 95타점 87득점을 기록해 LG가 29년 만에 통합우승을 하는데 힘을 보탰다.

이후 LG맨으로 KBO리그에서 계속 뛰고 있는 오스틴은 4년차를 맞은 올 시즌 144경기 타율 0.331, 180안타(41홈런) 127타점 114득점으로 커리어하이 시즌을 경신했다. 이 기록으로 구단 최초 3년 연속 30홈런, 구단 단일시즌 역대 최다홈런(41홈런)까지 달성해 LG의 대표 외국인 타자로 자리 잡았다.

이전까지 LG는 좋은 외국인 투수는 많지만, 타자는 아쉬움이 컸다. 지난 2020년 LG 소속이었던 라모스가 117경기 타율 0.278, 120안타(38홈런) 86타점 74득점을 기록해 오스틴 이전까지 최다 홈런을 기록했다.

오스틴이 올 시즌 중반 KIA 김도영과 치열하게 홈런왕 경쟁을 펼쳤다. LG는 잠실구장과 작별 전 구단 첫 홈런왕 탄생을 기대했다. 하지만 전반기 27개 홈런을 친 오스틴은 후반기 14홈런에 그쳤다. 빠르게 치고 올라온 KT 샘 힐리어드도 홈런왕 경쟁에 뛰어들었고, 결국 오스틴은 올 시즌 리그 홈런 3위에 그쳤다.

하지만 최고의 활약을 보여주면서 LG는 오스틴과 동행을 연장하기로 결정했다.

[서울=뉴스핌] 유다연 기자= LG 오스틴 딘이 4일 2026 KBO 정규시즌 잠실 KIA전 1회 첫 번째 타석에서 KIA 시라카와 케이쇼 상대 2점 홈런을 기록했다. 이 홈런으로 오스틴은 LG 최초 단일 시즌 40홈런을 기록했다. 사진은 독자 이해를 돕기 위해 생성형 AI로 제작한 오스틴 기록 (명령어 : 오스틴의 기록을 사진과 함께 그래픽 제작해줘) [사진=LG 트윈스] [일러스트=CHAT GPT]2026.10.04 willowdy@newspim.com

오스틴은 "먼저 LG 동료들과 5년째 함께할 수 있게 되어 기쁘고, 좋은 조건을 제시해 준 구단에도 감사하다. 올해 시즌을 아쉽게 마무리했음에도 끝까지 응원해 주신 팬들의 목소리가 아직 생생하다. 내년 새로운 야구장에서 치를 시즌도 기대된다. 2027시즌에도 팬들의 사랑과 기대에 보답할 수 있도록 더 발전하는 외국인 타자가 되겠다"라고 재계약 소감을 밝혔다.

LG는 "KBO리그 최고의 외국인 타자 오스틴과 다음 시즌에도 동행하게 되어 만족스럽다. 오스틴이 한국 무대에 입성한 이후 매년 꾸준히 발전하는 모습을 보여줬던 만큼 다음 시즌에도 충분히 리그 정상급 성적을 기록할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

한편 오스틴은 이번 계약으로 외국인 타자 최고액을 달성했다. 역대 외국인 투수 최고액은 2017년 두산 더스틴 니퍼트가 받았던 210만 달러다. 직전 외국인 타자 최고액은 2025년 멜 로하스 주니어, 기예르모 에레디아가 받았던 180만 달러다.

willowdy@newspim.com