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해킹 의심 단계서 입출금 차단…금융위, 가상자산업계에 '금융사 수준' 보안 주문

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  • 금융위가 12일 가상자산사업자 보안 강화 가이드라인 마련을 논의했다
  • 해킹 의심 단계에서도 입출금을 선제 차단하도록 비조치의견서를 발급한다
  • 상시 모니터링과 금보원 가입 확대를 추진하고 보안 점검도 강화한다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

가상자산업권 보안 대책회의…법 제정 전 '보안사고 비상 대응 가이드라인'
24시간 모니터링 어려운 사업자는 체계 운영 시간에만 입출금 처리
28개 사업자 중 금보원 사원 5곳뿐…추가 가입 추진·보안 점검 기준 연내 개선

[서울=뉴스핌] 김양섭 기자 = 금융위원회가 법 제정 전이라도 가이드라인을 통해 가상자산사업자가 금융회사에 준하는 안전성 확보 의무를 수행하도록 할 계획이다. 해킹이 의심되는 단계에서도 사업자가 입출금을 선제적으로 차단할 수 있도록 비조치의견서도 발급하기로 했다.

24시간 거래가 이뤄지는 시장 특성에 맞춰 상시 모니터링·대응체계를 갖추도록 하고, 이를 상시 운영하기 어려운 사업자는 체계가 정상적으로 운영되는 시간에만 입출금을 처리하도록 했다. 최근 국내외에서 가상자산거래소 침해사고가 이어지는 가운데, 입법에 시간이 걸리는 만큼 현 단계에서 필요한 조치부터 즉시 하도록 한 것이다.

금융보안원(금보원) 사원으로 가입한 가상자산사업자가 28곳 중 5곳에 그치는 만큼 추가 가입을 추진하고, 금보원이 사원 가입 사업자를 대상으로 보안 점검도 수행한다.

[사진=금융위원회]

◆ 신진창 "일부 사업자 보안 인식, 제도화 이전에 머물러"…입법 전 즉시 조치 당부

금융위는 12일 정부서울청사에서 신진창 부위원장 주재로 '가상자산업권 보안 대책회의'를 열고 가상자산사업자의 침해사고 현황과 대응 방안을 점검했다고 밝혔다. 현 단계에서 최고 수준의 보안 강화를 위한 조치사항과 향후 정책 방향도 논의했다.

회의에는 금융감독원과 금보원, 디지털자산거래소 공동협의체(DAXA)가 참석했다. 사업자 중에서는 원화마켓의 두나무·빗썸·코인원·디지털엑스·스트리미, 코인마켓의 한국디지털거래소·포블게이트·해피블록·가디언홀딩스, 보관업자인 한국디지털에셋(KODA)·한국디지털자산수탁(KDAC)이 참여했다.

신 부위원장은 모두발언에서 "개인정보 유출, 이용자 자산 탈취 등의 사고는 산업의 신뢰 기반을 흔들 수도 있다"며 "세계 최대 가상자산거래소 바이낸스에서 발생한 63억달러(약 8조원) 규모의 가상자산 탈취 사고는 우리의 경각심을 더욱 높이고 있다"고 말했다.

금융위에 따르면 지난 5일 기준 국내 거래소의 가상자산 시가총액은 66조원, 일 거래체결금액은 1조9000억원이다. 거래 가능 이용자 수는 중복을 포함해 1000만명을 넘는다.

신 부위원장은 "시장의 성장과 업계에 대한 기대와 달리 일부 사업자들의 보안에 대한 인식은 아직도 제도화 이전에 머물러 있다"고 지적했다. 이어 "가상자산사업자는 이용자의 자산을 수탁해 보관하고 관리한다는 점에서 전통적인 금융회사와 동일한 수준의 보안체계를 갖출 필요가 있다"며 "사고가 발생한 회사뿐만 아니라 전체 사업자는 가상자산업계 전체의 신뢰에 의문을 던지는 이용자들의 비판을 뼈아프게 받아들여야 한다"고 강조했다.

가상자산사업자는 일반 금융회사와 달리 전자금융거래법상 보안 규율을 적용받지 않는다. 금융위는 현재 준비 중인 디지털자산기본법(디지털자산법)을 통해 디지털자산업자(현 가상자산사업자)가 금융회사에 준하는 정보기술(IT) 안전성 확보 의무와 손해배상책임을 갖추도록 할 계획이다.

신 부위원장은 "최근 사고에서도 알 수 있듯 가상자산업계의 최고 수준의 보안 강화는 입법만을 기다릴 수 없는, 한시도 미룰 수 없는 문제"라고 말했다. 그러면서 사업자들에게 ▲금융회사 수준의 안전성과 대응 프로세스 완비 ▲24시간 상시 모니터링 및 보고체계 구축 ▲콜드월렛 비중 상향과 충분한 준비금 확충 등 현 단계에서 가용한 모든 수단과 조치를 동원해야 한다고 당부했다.

◆ 24시간 모니터링 어려우면 입출금 시간 제한…핫월렛 보관 수량은 최소화

첫 번째 안건은 '가상자산사업자 보안사고 비상 대응 가이드라인' 마련이다. 인공지능(AI)을 이용한 사이버 공격 등 새로운 침해 위협이 급속히 확산하는 데 대응해 사업자가 현 단계에서 조치할 수 있는 침해사고 방지와 사고 발생 시 피해 최소화 방안이 논의됐다.

우선 24시간 일주일 내내 거래가 이뤄지는 가상자산시장의 특성에 맞춰 상시 모니터링·대응체계를 갖추도록 했다. 사업자는 담당 인력 등을 상시 배치해 비정상적인 대규모 거래 등 사고 발생이 의심되면 필요한 통제 조치를 즉시 시행해야 한다.

모니터링·대응체계를 상시 운영하기 어려운 사업자는 이 체계가 정상적으로 운영될 수 있는 시간에만 입출금을 처리해야 한다. 이를 이용자에게 사전에 안내하고, 충분한 인력 배치 등을 통해 입출금 요청에 적시 대응해야 한다.

이용자 자산의 콜드월렛 보관 비중을 최대화하고 보험 보상한도와 준비금 적립액을 확충하는 내용도 포함됐다. 콜드월렛은 이용자 자산을 인터넷과 분리해 보관하는 것으로 상대적으로 해킹 등에서 안전하다. 현재 가상자산업감독규정상 콜드월렛 의무 보관 비중은 80%이며, 전체 사업자의 콜드월렛 보관 비중은 95% 이상으로 이를 크게 웃돈다.

금융위는 그럼에도 이용자 자산의 안전한 보관을 위해 사업자가 핫월렛에 보관 중인 이용자 위탁 가상자산 수량을 거래 지원에 필요한 최소한으로 유지하고, 복수의 핫월렛에 분산해 보관하는 방안도 고려할 필요가 있다고 밝혔다. 해킹 등으로 이용자 피해가 발생하면 보상이 원활히 이뤄지도록 보험 보상한도와 준비금 적립액도 충분히 확보해야 한다.

전자금융거래법상 금융회사에 적용되는 IT 안전성 확보 의무 이행과 침해사고 대응에 필요한 조치사항도 제시됐다. 금융위는 디지털자산법 제정 전이라도 가이드라인을 통해 가상자산사업자가 전자금융거래법 적용 금융회사에 준하는 안전성 확보 의무 등을 수행하도록 할 계획이다.

사업자는 가상자산거래의 전자적 전송·처리를 위한 인력·시설 등 IT 및 정보보호에 관한 사항, 가상자산거래의 안전성 확보에 필요한 기술적·관리적·물리적 조치 등에 관한 안전성 기준을 마련해야 한다. 정보처리시스템과 정보통신망의 취약점을 분석·평가하고 그 결과에 따라 보완 조치도 수행해야 한다.

침해사고가 발생하거나 외부의 비정상적 접근 시도 등 침해 가능성이 발견되면 금융당국에 신속히 알리도록 했다. 금융회사와 유사한 수준의 사고 보고체계를 갖추도록 한 것이다.

신진창 금융위원회 부위원장이 12일 오후 서울 종로구 정부서울청사에서 개최한 '가상자산업권 보안 대책회의'에서 가상자산사업자의 침해사고 현황과 대응방안을 점검하고, 현 단계에서 최고 수준의 보안 강화를 위한 조치사항과 향후 정책 방향을 논의했다. [사진=금융위]

◆ 해킹 의심 단계서도 입출금 차단…비조치의견서 발급

이용자 피해 확산을 막기 위해 해킹사고가 의심되는 경우 일정 조건 아래 사업자의 선제적인 입출금 차단을 허용하는 방안도 논의됐다.

현행 가상자산이용자보호법은 사업자가 정당한 사유 없이 입출금을 차단할 수 없도록 하고, 해킹사고 발생이 명백한 경우에만 차단을 허용하고 있다. 이 때문에 이상거래 발생 등 해킹이 의심되는 단계에서도 선제적인 입출금 차단이 허용되는지 불명확하다는 업계 의견이 있었다.

금융위는 바이낸스 해킹 등의 사례에서 보듯 가상자산 보안사고는 특성상 신속한 차단 조치가 이용자 피해 최소화에 결정적이라고 설명했다. 이에 사업자가 해킹·침해사고가 의심되는 경우 선제적으로 입출금 차단 조치를 할 수 있도록 '비조치의견서'를 발급하기로 했다.

◆ 금보원 사원 28곳 중 5곳뿐…보안 점검 기준 연내 개선

가상자산사업자의 금보원 사원 가입과 보안성 점검 지원 방안도 논의됐다. 현재 28개 가상자산사업자 가운데 금보원 사원 가입을 마친 곳은 원화마켓 거래소 5곳뿐이다. 이용자 규모와 회비 부담 등이 이유다.

금융위는 중소 가상자산거래소의 침해사고 발생 현황을 고려할 때 나머지 사업자도 금보원에 사원으로 가입해 금융회사와 동일한 수준의 보안 지원 서비스를 받을 필요가 있다고 설명했다. 이에 모든 가상자산사업자의 이용 규모 등을 고려해 금보원 추가 사원 가입을 추진하고, 가입 사업자에는 침해 위협 정보 공유, 보안 취약점 점검, 금융보안 전문교육 등 보안 서비스를 제공할 예정이다. 가입이 어려운 경우에는 중소 금융회사 수준으로 취약 요인 탐색, 경보체계, 보안 조치 등을 지원한다.

가상자산사업자는 전자금융거래법상 취약점 분석·평가 대상이 아니고, 특정금융정보법상 정보보호 관리체계(ISMS) 인증 외에는 별도 점검 의무가 없다. 금융위는 외부 보안 전문기관의 종합 점검을 확대할 필요성이 크다고 밝혔다.

이에 따라 금보원이 사원으로 가입한 가상자산사업자를 대상으로 보안 점검을 수행한다. 직접 점검을 수행할 수 없는 사업자에는 자체적으로 또는 정보보호 전문업체를 통해 점검할 수 있도록 '가상자산거래소 특화 보안 점검 기준'을 제공할 계획이다.

이를 위해 거래 검증 강화, 월렛 접근 통제 등 최신 침해 위협에 대응할 수 있는 사항을 반영해 기존 보안 점검 기준을 연내 개선할 예정이다. 기존 기준은 클라우드 위주 운영, 핫월렛 탈취 위협 등 금융회사와 다른 업무환경을 고려해 가상자산 컴플라이언스, 블록체인, 월렛, 스마트 컨트랙트 분야 등을 별도로 마련한 것이다.

금융위는 업계의 보안 쇄신 노력을 지원하는 한편 가상자산업권에 안전한 보안체계가 확립될 수 있도록 관련 제도를 지속 정비해 나갈 계획이다.

신 부위원장은 "최근 전방위적인 금융권 보안 위기 또한 어떤 사업자는 당장 눈앞의 비용 리스크로 보겠지만, 어떤 사업자는 미래를 위한 투자로 인식해 이용자의 신뢰를 얻고 앞서나갈 기회로 삼을 것"이라고 말했다.

ssup825@newspim.com

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삼성전자, 온양에 46조 투자 속도 [서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 12일 충남 아산 온양사업장에서 고대역폭메모리(HBM) 첨단 패키징 공장 착공에 들어갔다. 인공지능(AI) 거품론과 엔비디아의 경영 불확실성에도 중장기 생산능력 확대에 속도를 내겠다는 전략이다. 삼성전자는 글로벌 대형 고객사 10곳과 메모리 장기공급계약(LTA)을 체결하고 추가 10곳과 협상 중이다. 고객사들의 HBM 증량 요청도 이어지고 있다. HBM은 D램을 여러 층 쌓아 만드는 제품인 만큼 공급을 늘리려면 웨이퍼 생산뿐 아니라 칩을 쌓고 연결하는 후공정 능력도 확충해야 한다. 삼성전자는 2029년 5월 온양 신공장 가동을 통해 첨단 패키징 생산 기반을 강화할 계획이다. 삼성전자와 충남도에 따르면 이날 착공한 '온양 5공장'은 약 3만1000㎡ 규모의 클린룸을 갖춘 HBM 전용 생산시설이다. 1단계에 약 6조원, 중장기적으로 총 46조원을 투입한다. 완공 후 온양사업장 연면적은 27만㎡에서 42만㎡로 56% 늘어난다. 충남도와 아산시는 도시계획 심의를 한 달가량 앞당겨 착공을 지원했다. 이날 착공식에 참석한 이재용 삼성전자 회장은 "일반 반도체를 단순 조립·검사하는 공정이 중심이던 이곳이 앞으로는 AI 반도체의 심장인 최첨단 HBM 거점으로 변모할 것"이라고 밝혔다. 전영현 삼성전자 대표이사 부회장도 "온양과 천안에 있는 반도체 생산 기반을 강화해 충청권을 세계 최고의 최첨단 패키징 글로벌 메카로 육성하겠다"고 말했다. 이재용 삼성전자 회장. [사진=KTV 캡쳐] ◆ 거품론에도 '완판'…고객사 증량 요청 줄이어 글로벌 AI 산업을 둘러싼 불확실성은 커지고 있다. 막대한 AI 투자에 비해 수익 창출이 더디다는 거품론이 확산하는 가운데 엔비디아의 경영 리스크까지 불거졌다. 엔비디아 이사회는 지난 8일(현지시간) 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 외국 정보활동의 표적이 됐다는 의혹에 대해 독립 조사에 착수했다. 월스트리트저널(WSJ)이 11일 황 CEO의 퇴진 가능성을 보도하자 엔비디아 주가는 시간외 거래에서 9% 넘게 하락했다. 반면 삼성전자의 HBM 수요는 여전히 공급을 웃돌고 있다. 김재준 삼성전자 메모리사업부 부사장은 지난달 29일 3분기 실적발표 콘퍼런스콜에서 "2027년 HBM 공급 물량은 목표 수준의 가격으로 협상이 완료돼 이미 솔드아웃된 상태"라며 "주요 고객들의 추가 HBM 공급 증량 요청이 지속 접수되고 있다"고 밝혔다. 3분기 HBM4 매출은 전 분기의 3배 이상으로 늘어 전체 HBM 매출의 60%를 차지했다. 회사는 메모리 수요 강세가 2028년에도 이어질 것으로 내다봤다. 장기공급계약 확대도 견조한 수요를 보여준다. 업계에 따르면 삼성전자는 2027년 메모리 생산 물량의 80% 가까이를 LTA로 확보한 것으로 알려졌다. 일부 계약에는 선수금 20~25%와 의무구매 조건까지 붙는 등 공급자 우위 시장이 형성되고 있다. 계약 수요도 AI 기업을 넘어 모바일·자동차·네트워크 분야로 확대되는 추세다. 삼성전자는 2030년까지 전체 메모리 생산능력의 60~70%를 장기계약으로 확보한다는 목표다. 삼성전자 HBM4E. [사진=삼성전자] ◆ 웨이퍼만으론 부족…온양이 '증량' 받칠 거점 늘어나는 HBM 주문에 대응하려면 첨단 패키징 생산능력 확충이 필수적이다. 업계에서는 삼성전자의 HBM 공급량이 향후 3년간 연평균 52% 증가해 현재의 약 3.5배에 이를 것으로 전망한다. 그러나 D램 생산을 늘리더라도 이를 쌓고 연결하는 후공정이 뒷받침되지 않으면 완제품 공급에는 한계가 있다. 범용 반도체 조립·검사 기지였던 온양을 HBM 거점으로 전환하는 이유다. 차세대 HBM으로의 전환도 후공정 수요를 키우고 있다. 삼성전자는 2027년 상반기 7세대 HBM4E 양산을 추진할 계획이다. 제품 세대가 높아질수록 칩을 정밀하게 쌓고 연결하는 기술이 중요해지는 만큼 신규 패키징 시설의 역할도 커질 전망이다. 경쟁사인 SK하이닉스도 생산시설 확충에 속도를 내고 있다. SK하이닉스는 2029년까지 D램·HBM 수요를 사실상 확보했다고 밝혔으며, 충북 청주에 20조원 규모의 첨단 패키징 공장(P&T7)을 2027년 말까지 완공할 계획이다. HBM 시장 경쟁력은 확보한 주문을 얼마나 빠르게 실제 공급으로 연결하느냐에 달려 있다. 삼성전자 온양 5공장은 2029년 가동을 시작하면 기존 천안 중심의 첨단 패키징 생산 기반을 확대하는 역할을 맡는다. 고객사들의 증량 요청이 이어지는 가운데 신규 공장 구축과 생산 안정화를 얼마나 신속하게 마무리하느냐가 HBM 공급 경쟁력을 좌우할 전망이다. mkyo@newspim.com 2026-11-12 11:38
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'스파이 의혹' 앨리스 황, 베이징 체류 확인 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 엔비디아 젠슨 황 최고경영자(CEO)와의 혼외 관계로 논란의 중심에 선 중국 스파이 의혹 인물, 앨리스 황(중국명 황러)이 본국인 중국 베이징으로 건너가 머물고 있는 것으로 확인됐다. 11일(현지시간) 블룸버그통신은 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 싱가포르 '메가스피드 인터내셔널'(이하 메가스피드)의 창업자이자 젠슨 황 CEO와의 사생활 스캔들 및 스파이 의혹을 빚은 앨리스 황이 현재 중국 보안 당국이 소재를 파악한 가운데 베이징에 거주하고 있다고 보도했다. 젠슨 황과 엘리스 황.[사진=로이터 뉴스핌] 그가 언제 어떤 경위로 베이징으로 이동했는지, 현재 어떤 활동을 하고 있는지는 즉각 확인되지 않았다. 중국 외교부는 앞서 그가 스파이라는 의혹을 부인했으며, 이번 보도와 관련해서도 즉각적인 입장을 내놓지 않았다. 앨리스 황은 사모펀드와 방송 업계에서 경력을 쌓은 뒤 2023년 메가스피드를 설립했다. 이 회사는 조 바이든 전 미국 대통령이 중국을 상대로 첨단 인공지능(AI) 칩 수출에 대한 광범위한 제재를 가한 지 불과 몇 달 만에 중국 대형 비디오 게임 기업 '세븐로드 홀딩스'에서 분사했다. 세븐로드는 먼저 자사의 싱가포르 자회사를 영국령 버진아일랜드 소재 법인인 '황러'에 매각했고, 이후 앨리스 황이 경영권을 인수했다. 이어 2023년 11월, 황러 법인은 메가스피드를 싱가포르의 한 페이퍼컴퍼니(유령회사)에 다시 매각했다. 매각이 이뤄진 지 불과 며칠 만에 메가스피드는 엔비디아의 공식 클라우드 파트너(NCP)로 지정됐는데, 이는 엔비디아로부터 첨단 칩을 우선적으로 공급받을 수 있는 핵심 지위다. 무역 기록상 메가스피드는 이후 46억 달러가 넘는 엔비디아 칩을 사들여 동남아 데이터센터를 통해 알리바바 등 중국 기업들에 대여해 왔다. 미국 당국의 조사와 엔비디아 이사회의 진상 규명이 진행 중인 가운데, 핵심 당사자인 앨리스 황이 베이징에 체류 중인 것으로 확인되면서 젠슨 황 CEO의 거취 논란과 미 행정부 내 제재 갈등은 더욱 증폭될 것으로 보인다. wonjc6@newspim.com   2026-11-12 14:24

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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