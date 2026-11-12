신용한 충북지사 "옥천 미래성장 산업단지로 지역소멸 돌파"

AI 핵심 요약beta
- 신용한 충북지사는 12일 옥천군을 방문해 현장과 지역 현안을 점검했다
- 신 지사는 미래성장 산업단지를 지역소멸 대응 핵심 과제로 제시했다
- 도는 산업단지 조성과 생활·관광 인프라 확충을 지원할 계획이다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[옥천=뉴스핌] 백운학 기자 = 신용한 충북지사가 옥천군의 미래성장 산업단지 조성을 지역소멸 대응의 핵심 과제로 제시하고 남부권 균형발전을 위한 도 차원의 지원을 약속했다.
신 지사는 12일 옥천군을 방문해 수변생태공원과 노인복지관 등 주요 현장을 점검하고 군민 150여 명이 참석한 타운홀 미팅에서 지역 현안과 발전 방안을 논의했다.
'미래성장 산업단지로 그리는 지속가능한 옥천의 내일'을 주제로 열린 간담회에서는 산업단지를 중심으로 한 일자리 창출과 청년 유입, 정주여건 개선 등이 주요 의제로 다뤄졌다.
특히 기업인과 마을공동체 관계자 등이 참여한 토론에서는 지역 산업 경쟁력 강화와 관광자원 활용 방안 등이 논의됐다.
폐기물처리장 침출수 시설과 장계지구 생태탐방길, 대청호 전기도선 시설 구축, 침수위험도로 정비 등 생활·관광 인프라 확충 요구도 제기됐다.
신 지사는 "산업단지는 단순한 제조시설 집적지가 아니라 기업과 청년이 모이는 일자리 생태계"라며 "정주여건 개선과 지역경제 활성화를 통해 지역소멸 위기를 극복하는 핵심 기반이 될 것"이라고 말했다.
앞서 신 지사는 옥천 석탄리 수변생태공원 조성 현장을 찾아 사업 추진 상황을 점검하고 노인복지관에서는 석면 제거와 시설 환경 개선 등 노후 시설 정비 필요성을 청취했다.
이번 방문은 산업 기반 확충을 통한 인구 유입과 생활 인프라 개선을 남부권 발전 전략으로 연결하려는 행보로 풀이된다.
신 지사는 "앞으로도 더 많은 도민을 만나 현장의 목소리를 듣고 시급한 지역 현안과 민생 문제 해결에 나서겠다"고 강조했다.
baek3413@newspim.com